EANS-Hinweisbekanntmachung: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 Abs. 1 BörseG

EGGER: Positive Bilanz zum Geschäftshalbjahr

Hiermit gibt die Egger Holzwerkstoffe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 Abs. 1 BörseG Deutsch:

Veröffentlichungsdatum: 27.12.2018

Veröffentlichungsort:

https://www.egger.com/shop/de_AT/ueber-uns/credit-relations/finanzberichte

Umsatz um 8,2 % gewachsen, +4,0 % im operativen Ergebnis

„In den letzten sechs Monaten konnten wir das positive gesamtwirtschaftliche

Umfeld für uns nutzen. Wir haben die Kapazitäten unserer 18 modernen Standorte

gut ausgelastet und mit unseren nun bereits rund 9.600 Mitarbeitern diese

zufriedenstellenden Umsätze und Erträge erzielt“, berichtet Thomas Leissing,

Leitung Finanzen/Verwaltung/Logistik und Sprecher der EGGER Gruppenleitung, zum

Bilanzstichtag. Der Umsatz der EGGER Gruppe konnte im ersten Halbjahr des

Geschäftsjahres 2018/19 mit 1.432,0 Mio. Euro das Vorjahresniveau um 8,2 %

übertreffen. Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen; Aufwertung in Argentinien gem. IAS 29/Inflationsbilanzierung

unberücksichtigt) stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,0 % auf 231,4 Mio. Euro. Die

bereinigte EBITDA-Marge liegt mit 16,2 % (Vorjahr: 16,8 %) weiterhin auf einem

gutem Niveau.

Globale Zuwächse bei dekorativen Produkten

Den größten Umsatzanteil mit 76,5 % erwirtschaftete EGGER im Produktbereich

Möbel und Innenausbau (EGGER Decorative Products). Die Umsätze dieses Bereichs

sind in allen relevanten geographischen Märkten im Vergleich zum Vorjahr

gewachsen und belaufen sich gesamt auf 1.222,6 Mio. Euro (+3,8 %). Im Bereich

Fußboden (EGGER Flooring Products) ist die Marktlage in Gesamteuropa unverändert

schwierig. Dennoch ist es gelungen, die Mengen aus dem Werk Gagarin (RU) vor

allem am russischen Markt zu erhöhen. Dadurch stiegen die Umsätze der Division

auf 225,3 Mio. Euro (+ 4,7 %), was 14,1 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Erstmals berichtet EGGER in seiner Halbjahresbilanz das neu geschaffene Segment

„Sonstiges“. Darin werden Gruppenfunktionen, das Sägewerk in Brilon (DE) und

aktuell das 2017 erworbene argentinische Werk in Concordia zusammengefasst.

Dieser Bereich verzeichnet einen Umsatz von 151,1 Mio. Euro und trägt derzeit

mit 9,4 % zum Gruppenumsatz bei.

Wachstumsprojekte schreiten voran

Diese soliden Ergebnisse bilden die Basis für weiteres Wachstum: In den letzten

Monaten hatte die EGGER Gruppe wiederum an fast allen Standorten

Wachstumsinvestitionen, etwa in weitere Veredelungskapazitäten oder

Logistikoptimierungen, in Umsetzung.

Aktuell besonders gut sichtbar ist dies am 19. Werksstandort von EGGER in

Biskupiec, Polen. „Wir haben dort in den vergangenen eineinhalb Jahren das

modernste Holzwerkstoffwerk Europas errichtet. Die Bau- und Montagearbeiten sind

nun bereits weitgehend abgeschlossen. Wir hoffen, in den nächsten Wochen mit der

Produktion starten zu können“, so Walter Schiegl, Leitung Technik/Produktion

EGGER Gruppe. Ganz am Anfang des Bauprozesses steht EGGER dagegen noch in

Lexington, North Carolina, USA. Für dieses Greenfield-Projekt erfolgte Anfang

November der Spatenstich für die Produktionsanlagen.

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 Investitionen in

der Höhe von 242,9 Mio. Euro (Vorjahr: 264,4 Mio. Euro) getätigt. Davon

entfielen 40,4 Mio. Euro (Vorjahr: 36,3 Mio. Euro) auf Erhaltungsinvestitionen

und 202,5 Mio. Euro (Vorjahr: 228,1 Mio. Euro) auf Wachstumsinvestitionen inkl.

Akquisitionen. Mit den Investitionen wächst auch die Belegschaft: Zum Stichtag

31.10.2018 beschäftigte EGGER 9.617 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt: 9.422;

+10,4 % zum Vorjahr).

Positiver Ausblick fürs 2. Halbjahr

Für das zweite Halbjahr erwartet EGGER eine stabile Entwicklung in allen

europäischen Märkten und Russland. Die Erwartungen für den größten

Produktbereich Möbel- und Innenausbau sind über alle Standorte stabil. Als

herausfordernd sieht Ulrich Bühler, Leitung Vertrieb/Marketing EGGER Gruppe, das

für EGGER noch relativ neue Marktumfeld in Südamerika an: „Vor allem die hohe

Inflation und der Währungsverfall des Argentinischen Peso stellen uns vor

Herausforderungen. Hier heißt es für uns, den – bislang im Vertrieb regional

begrenzten – Standort vertrieblich in andere Regionen Nord- und Südamerikas zu

verbreitern. Froh sind wir, dass es gelungen ist, unser neues Werk Concordia

vollständig in alle Gruppenprozesse zu integrieren.“

Für den Bereich Fußboden rechnet EGGER in Westeuropa aufgrund des

Wettbewerbsumfeldes mit einer stabilen bzw. leicht steigenden Entwicklung. Einen

Anstieg bei Laminatfußböden erwartet man in Russland und den angrenzenden

Ländern. Am OSB-Markt flacht sich die zuletzt sehr positive Nachfragesituation

saisonal bedingt wieder ab, die Nachfrage nach Bauprodukten wird aber auch in

2019 ebenfalls auf gutem Niveau liegen.

Neben geopolitischen Unsicherheiten und der Währungs- und Inflationsentwicklung

in Argentinien, stellt für EGGER die Entwicklung der Rohstoffmärkte, und hier

vor allem eine Verknappung von Holz, ein wesentliches Risiko dar. Dem wirkt das

Unternehmen mit der Inbetriebnahme von zusätzlichen Veredelungskapazitäten und

Investitionen zur Verbesserung der Rohstoff- und Energiesituation sowie mit

ständiger Optimierung der Materialeinsätze und der Kostenstruktur entgegen.