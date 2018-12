Weihnachtsüberraschung: Max Zirngast und die anderen sind auf freiem Fuß!

Wien (OTS) - Heute, zu Weihnachten, gibt es großartige Neuigkeiten: Max Zirngast, sein Zellenkollege Mithatcan Türetken und Hatice Göz, die sich alle seit 11. September 2018 in Untersuchungshaft befanden, wurden heute auf freien Fuß gesetzt!

Das 24. Gericht für Schwerverbrechen in Ankara, das für das Verfahren zuständig ist, hat soeben entschieden, dass das Verfahren ohne Haft, aber mit Auflagen fortzusetzen ist. So muss sich Max jeden Montag beim zuständigen Polizeirevier melden und hat eine Ausreisesperre. Das Gericht hat somit ebenfalls die Anklageschrift des Staatsanwaltes angenommen, die laut Angaben des Anwalts ca. 103 Seiten umfassen soll. Details der Anklageschrift sind noch nicht bekannt, dürften aber in Kürze folgen. Der erste Gerichtstermin ist für den 11. April 2019 anberaumt worden. Freund*innen und Familie von Max machen sich gerade bereit, ihn heute Abend an den Toren des Sincan 2- Gefängnis abzuholen und mit ihm gemeinsam Weihnachten in Freiheit zu feiern.

Der Anwalt Murat Yılmaz kommentierte die Entwicklungen wie folgt: „Die gesamte Anklage ist substanzlos, natürlich hat das Gericht eine Fortsetzung des Verfahrens mit Haftentlassung beschlossen.“ Wir werden trotz der überraschend guten Nachrichten natürlich nicht locker lassen, bis Max vollständig freigesprochen ist und auch wieder ins Ausland reisen darf. Auch für den Prozesstermin werden wir selbstverständlich eine internationale Delegation organisieren. Einstweilen aber wünschen wir allen und insbesondere Max, seinen Freund*innen und seiner Familie ein frohes und glückliches Weihnachtsfest.

#FreeMaxZirngast!

#FreeThemAll!

#FrohesFest

Rückfragen & Kontakt:

Solidaritätskampagne #FreeMaxZirngast

Agnes Schmiedbauer

+436502716092

freemaxzirngast @ riseup.net

https://freemaxzirngast.org/