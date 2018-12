Wie Start-ups in der Sportbranche durchstarten

Gallspach (OTS) - ISPO Brandnew ist die weltweit größte Plattform für sportliche Start-Ups. Seit dem Jahr 2000 sucht und benennt ISPO die vielversprechendsten Newcomer der Sportbranche. Ehemalige Preisträger, darunter GoPro, Naish Kites, Maloja oder Nixon prägen heute den Markt. Mit dem ISPO Award zeichnet das international führende Sport Business Netzwerk ISPO jedes Jahr die herausragenden Produkte der Sportbranche aus. Unabhängige Fachjurys bewerten nach exakt definierten Kriterien mehrere hundert Einreichungen. Diese hochkarätige Auswahl ist eine willkommene Orientierungshilfe für Sport Business Professionals ebenso wie für Konsumenten. Der ISPO Award hat sich so seit Jahren international als richtungsweisende Auszeichnung für herausragende Produkte etabliert.

BALLDESIGNER - bekannt aus der Puls4 Start-Up Show 2Min2Mio - sorgt als Finalist für den ISPO BRANDNEW Award 2019 in der Kategorie "Digital" für österreichische Beteiligung. In Hinblick auf die Fußball Weltmeisterschaft 2026 in den USA konnte erstmals die amerikanische Fahne unter Berücksichtigung der Ballkrümmung nahtlos auf einen Fussball gedruckt werden. BALLDESIGNER erhielt im April 2018 das US Design Patent für den US FLAG Soccerball vom amerikanischen Patentamt verliehen. Auf der ISPO 2019 bietet BALLDESIGNER Lizenzen für den US FLAG Soccerball an und präsentiert eine Online-Plattform zur Gestaltung von individuellen Bällen.

