76-jährige Frau von Pkw erfasst

Wien (OTS) - 22.12.2018

16:45 Uhr

01., Universitätsring

Ein 30-Jähriger lenkte seinen Pkw in der Löwelstraße in Fahrtrichtung Universitätsring und wollte an der Kreuzung mit dem Universitätsring nach rechts abbiegen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 76-jährige Frau die Fahrbahn des Universitätsrings überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, wodurch die 76-Jährige zu Sturz kam und schwer verletzt wurde. Die Frau wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Eine Atemalkoholuntersuchung bei dem 30-jährigen Lenker ergab einen relevanten Messerwert von 0,60 Promille. Dem 30-Jährigen wurden die Weiterfahrt und die Inbe-triebnahme eines Fahrzeuges untersagt.

