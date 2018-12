Oö. Volksblatt: "Neues Licht" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 22. Dezember 2018

Linz (OTS) - Übrigens: Es geht aufwärts. Wir haben mit der Nacht auf heute die Wintersonnenwende hinter uns gebracht, jetzt werden die Tage wieder länger, auch wenn das vorerst nur in zusätzlichen Tageslichtsekunden messbar und nicht gleich auch an mehr Helligkeit spürbar sein wird. Aber um diese Zeit wird ohnehin auch in den finsteren Stunden für Helligkeit gesorgt, den schier unvermeidbaren weihnachtlichen Lichtergirlanden sei Dank. Man sieht: Auch hier hat die Amerikanisierung Einzug gehalten, nicht nur beim Online-Shopping. Umso wichtiger ist es, gerade zu solchen „heiligen Zeiten“ die Frage zu stellen, ob wir eigentlich noch in unserer christlich-abendländischen Kultur verhaftet sind.

Exemplarisch für eine Entwicklung hin zu einer gesellschaftspolitischen Beliebigkeit steht die Aktion der deutschen Integrationsbeauftragten Annette Widmann-Mauz. Ausgerechnet die CDU-Politikerin hat auf einer Grußkarte das Wort Weihnachten weggelassen und geschrieben: „Egal woran Sie glauben ... wir wünschen Ihnen eine besinnliche Zeit.“

Weihnachten auf Besinnlichkeit zu reduzieren, wird dem Fest nicht gerecht, es definiert sich vielmehr daraus, dass es eben nicht egal ist, woran man glaubt: Dass es nämlich aufwärts geht, weil neues Licht in die Welt gekommen ist.

