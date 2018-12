Gesundheitsreform schreitet voran – längere Öffnungszeiten bei Praktikern und Kinderärzten

Wien (OTS) - „Die Gesundheitsreform schreitet voran. Heute haben wir Projekte für die Wiener Patientinnen und Patienten mit einer Dotation von rund 21 Millionen Euro beschlossen; vor allem die allgemeinmedizinische und kinderärztliche Versorgung in Wien wird dadurch verbessert bzw. gestärkt“, unterstreichen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und die Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse Ingrid Reischl nach den Beschlüssen in der Landeszielsteuerungskommission.

Beispielhaft nannten Hacker und Reischl die Ansiedelungsförderung für allgemeinmedizinische und kinderärztliche Kassenordinationen in Teilen Wiens, die durch die dortige sozioökonomische Situation schwer nach zu besetzen sind. Der Wiener Gesundheitsfonds stellt für die Gründung, Übernahme bzw. Erweiterung derartiger Ordinationen 1,1 Mio. Euro als Ansiedelungsförderung zur Verfügung. Der weitere Betrieb der Kindernotdienstordinationen im AKH und im Kaiser-Franz-Josef-Spital wurde ebenfalls gesichert – auch im kommenden Jahr stehen diese Ordinationen den kleinen PatientInnen und ihren Eltern am Wochenende zur Verfügung. Das Kinderzentrum Augarten hat sich als sehr erfolgreich erwiesen; der Betrieb und der weitere Ausbau soll durch zusätzliche Mittel sichergestellt sein. Die Akutversorgung von Kindern und Jugendlichen an Wochenenden und Feiertagen wird im kommenden Jahr durch drei geöffnet Vertragsordinationen jeden Samstag, Sonntag und Feiertag deutlich verbessert.

3.6 Millionen Euro werden im kommenden Jahr in die verlängerte Öffnung von mindestens 137 allgemeinmedizinische VertragspartnerInnen investiert. Sie sollen zumindest um 20 Prozent länger offen halten, wodurch sich jährlich über 30.000 Stunden Öffnungszeiten zusätzlich ergeben. Im kinderärztlichen Bereich werden bis zu 65 Ordinationen diese erweiterten Öffnungszeiten anbieten, das sind über 17.000 Stunden, die nun zusätzlich geöffnet sind. Dafür stehen 750.000 Euro zur Verfügung.

