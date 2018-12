Öffentlicher Druck führt zu Eingeständnis der WKO Burgenland

WKO Burgenland macht Meldung bei der Datenschutzbehörde und DieMalermeister.at

Eisenstadt (OTS) - Die Wirtschaftskammer Burgenland gesteht per Brief an den Präsidenten von DieMalermeister.at - Verein für Qualität und Sicherheit am Bau und die österreichische Datenschutzbehörde ein, dass persönliche Daten vertauscht und falsch zugestellt wurden.

Für DieMalermeister.at stellt sich nun die Frage, warum erst nach über drei Monaten und dem Druck der Öffentlichkeit durch die breite mediale Berichterstattung per Brief reagiert wird: in diesem wird um die Vernichtung der Unterlagen gebeten. Ob ein Schaden entstanden ist, wird gegenwärtig geprüft.

Besonders betroffen ist man aufgrund der Tatsache, dass in der OTS Aussendung der WKO Burgenland noch geschrieben stand: „Im vorliegenden Fall würden wir uns das wünschen, damit diese Anschuldigungen endlich vom Tisch sind.“ – Hier wurde das Aufgreifen der Verfehlungen als leidiger und unhaltbarer Angriff eines Einzelnen dargestellt, obwohl bereits zum damaligen Zeitpunkt alle Beweise vorgelegen sind. Alle Schuld wurde abgestritten und es wurde versucht den Eindruck zu erwecken, dass es zu keinen Verstößen gekommen sei.

Eine Entschuldigung von Seiten der WKO Burgenland steht noch aus, auch sind viele Fragen offengeblieben:

Welche Maßnahmen werden nun nach diesem Fall vom Präsidium und der Direktion der WKO Burgenland getroffen?

Wer hat jetzt wirklich Zugriff auf die Daten der Mitglieder?

Wie werden diese geschützt?

Weiterhin fordern DieMalermeister.at - Verein für Qualität uns Sicherheit am Bau folgendes:

Qualitätssicherung bei der WKO Burgenland ist dringend notwendig: persönliche Daten müssen überprüft werden, bevor sie versendet werden;

Interner und externer Missbrauch darf kein WKO Mitglied treffen – Verfehlungen öffentlich machen und in weiterer Zukunft verhindern;

Es muss dokumentiert werden, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt Zugang zu den personenbezogenen Daten erhalten. Optimalerweise sollten die WKO ihre Mitglieder bei etwaigen Abfragen automatisiert informieren, welche/r Mitarbeiter/in welcher Abteilung welche Daten abgefragt hat;

Aus- und Weiterbildungen der WKO Mitarbeiter muss optimiert werden: es wurden zahlreiche Fehlberatungen durch DieMalermeister.at dokumentiert, jedoch ist das sicher nur die Spitze des Eisbergs.

Rückfragen & Kontakt:

DieMalermeister.at - Verein für Qualität und Sicherheit am Bau

office @ diemalermeister.at

Alexander Habeler

Tel. 0677/621 223 01