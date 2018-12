Projekt C-Space eröffnet Mars Base als Weltraum-Bildungsstätte

Jinchang, China (ots/PRNewswire) - Das Projekt C-Space hat in der Wüste Gobi seine Mars Base enthüllt, und viele fragen sich, welchen Zweck es erfüllen soll. Das Projekt C-Space (wobei für Community, Culture und Creativity steht) ist eine Bildungsstätte für chinesische Teenager. Dabei lernen sie über Weltraumforschung und das Leben auf dem Mars. Das Projekt soll zu einem späteren Zeitpunkt Besucher aus der ganzen Welt begrüßen.

Das ultimative Weltraum-Erlebnis

Auf der Mars Base kann man erleben, wie sich das Leben auf engem Raum anfühlt, wo jeder Aspekt des täglichen Lebens mit äußerst begrenzten Ressourcen kontrolliert werden muss. Wasser muss wiedergewonnen und bis zum letzten Tropfen recycelt werden. Das Essen muss hoch in Proteingehalt sein, damit die Bewohner der Basis genug Energie haben. Und für einen Spaziergang muss man einen Raumanzug anlegen und durch eine Luftschleuse steigen.

Die Mars Base in der Wüste Gobi ist mit ca. 1.114 Quadratmetern ein massives Konstrukt. Der Standort wurde gewählt, um den Bedingungen auf dem fernen Planeten mit seinem harschen Klima und Sandstürmen so nahe wie möglich zu kommen. Die Mars Base liegt ca. 40 km entfernt von der Kleinstadt Jinchang in der Provinz Gansu. Sie simuliert sowohl die Lebensbedingungen für Marsentdecker im Freien als auch das Wohnumfeld. Insgesamt gibt es 9 Kapseln mit Kontrollraum, Recyclinganlage, Luftschleuse, Vorratsraum, Biomodul, ärztlicher Versorgung, Wohnbereich, Bad sowie Unterhaltungs- & Fitnessraum.

Um dieses Projekt zu realisieren, steuerten das ACC (Astronauts Center of China) und CICC (China Intercontinental Communication Center) hochmoderne Technologie und Wissen bei, um die Mars Base so realistisch wie möglich zu gestalten. Ein Reality-Show-Team durfte die Base besuchen; 6 Freiwillige (darunter 5 chinesische Prominente) durften nach einem Astronautentraining als erste Life on Marserleben. Die Show fand seit der Ausstrahlung auf der chinesischen Online-Videoplattform beim Publikum enorme Resonanz. Die Initiatoren des Projekts sind mit dem Erfolg zufrieden. Sie wollen damit in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für Chinas riesige Fortschritte in der Luft- und Raumfahrt schärfen, dem Weltraum als Interessengebiet zu mehr Popularität verhelfen und zur Entdeckung inspirieren. Die Base ist Chinas erstes Kultur- und Tourismusprojekt für Weltraum-Unterricht, Mars-Erlebnistourismus und wissenschaftliche Forschung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/801568/C_Space_Mars_Base.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Lan Yang

+86-18600598961

lan.yang @ cn.okhiwimedia.com