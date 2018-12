OMV hat den Teilverkauf ihres Upstream Geschäfts in Tunesien abgeschlossen

Wien (OTS) -



Heute hat die OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien den Verkauf ihrer 100% Tochter OMV Tunisia Upstream GmbH an Panoro Energy ASA, ein unabhängiges internationales Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in London und notiert an der Börse in Oslo, abgeschlossen. Der vereinbarte Verkaufspreis beträgt USD 65 Mio.

OMV Tunisia Upstream GmbH hält einen 49% Anteil an den Konzessionen Cercina/Cercina Sud, El Ain/Gremda, El Hajeb/Guebiba und Rhemoura in Tunesien sowie eine Beteiligung von 50% an Thyna Petroleum Services S.A. Operating Company (TPS). Andere Assets der OMV in Tunesien sind von der Transaktion nicht betroffen.

Die verbleibenden Anteile an den Konzessionen und an TPS werden weiterhin von der staatlichen tunesischen Ölgesellschaft (ETAP) gehalten.

Die OMV hält weiterhin an der laufenden Entwicklung ihrer Kohlenwasserstoff-Ressourcen in Südtunesien fest. Dies gilt im Besonderen der Entwicklung der Nawara Konzession, die auch die Infrastruktur des Gasfeldes sowie eine Pipeline von der zentralen Gasaufbereitungsanlage nach Gabes (rund 300 km nördlich) umfasst.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 20 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 20.700 im Jahr 2017 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit der Nordsee, dem Mittleren Osten & Afrika, sowie Russland als weitere Kernregionen. 2017 lag die Tagesproduktion bei rund 348.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen Kapazität von 17,8 Mio Tonnen und über 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines Gaspipelinenetzes. 2017 hat die OMV etwa 113 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die OMV wird bis 2025 EUR 500 Mio in innovative Energielösungen investieren.

Rückfragen & Kontakt:

OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner

+43 1 40440-21357

public.relations @ omv.com

http://www.omv.com

http://blog.omv.com

http://omv-mediadatabase.com



Social Media:

http://facebook.com/OMV

http://twitter.com/omv

http://youtube.com/omv

http://instagram.com/omv

http://linkedin.com/company/omv