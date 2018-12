ORF SPORT + mit FIFA-Club-Weltmeisterschaft VAE 2018

Weiters vom 22. bis 26. Dezember: Freestyle-Weltcup, Skicross-Weltcup, Snowboard-Weltcup und Biathlon-Weltcup

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 22. Dezember, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Skicross-Weltcup in Innichen um 11.10 Uhr, vom Snowboard-Weltcup in Cervinia (SBX) um 13.00 Uhr, von der FIFA-Club-Weltmeisterschaft VAE 2018 (Spiel um Platz 3 Kashima Antlers – CA River Plate um 14.20 und 15.45 Uhr, Finale Real Madrid CF – Al Ain FC um 17.25 Uhr) und vom Biathlon-Weltcup in Nove Mesto (Verfolgung Herren um 14.55 Uhr, Verfolgung Frauen um 16.55 Uhr), das „Yoga-Magazin“ um 8.00 und 9.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 9.30 und 16.30 Uhr, die Höhepunkte vom Freestyle-Weltcup in Secret Garden (Halfpipe) um 9.50 Uhr, vom Herren-Slalom in Madonna um 20.15 Uhr, vom Damen-Riesenslalom in Courchevel um 21.15 Uhr und vom Grand Slam in den Lateintänzen Moskau 2018 um 22.05 Uhr, die World Sailing Show 2018 um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup in Nove Mesto (Massenstart Frauen) um 14.25 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom UCI Mountainbike-Weltcup Cross Country 2018 um 19.00 Uhr, vom Weltcup in der nordischen Kombination in Ramsau um 20.15 Uhr und vom Damen-Slalom in Courchevel um 21.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 23. Dezember.

Am Montag, dem 24. Dezember, sind die Höhepunkte von der WM in den 10 Tänzen Warschau 2018 um 19.00 Uhr, vom Weltcup in der nordischen Kombination in Ramsau um 20.00 Uhr und vom Herren-Slalom in Saalbach um 22.00 Uhr die Programmhighlights in ORF SPORT +.

Programmhighlights am Dienstag, dem 25. Dezember, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das „FIS Snowboard World Cup Magazin“ (Carezza und Cortina) um 19.30 Uhr sowie die Höhepunkte von der Lotterien Sporthilfe-Gala 2018 um 20.00 Uhr und vom Grand Slam in den Lateintänzen in Rimini um 22.00 Uhr.

Am Mittwoch, dem 26. Dezember, gibt es einen Yoga-Schwerpunkt in ORF SPORT +: Von 8.30 bis 23.00 Uhr sind im Halbstunden-Rhythmus „Yoga-Magazine“ mit Locations in Österreich, Ibiza, Südtirol, Dubai und Malta zu sehen.

Der zweite Halfpipe-Bewerb der Freestyler in dieser Saison findet am 22. Dezember in Secret Garden in China statt. Kommentator ist Michael Mangge.

In Innichen in Italien wird am 21. und 22. Dezember jeweils ein Skicross-Bewerb der Damen und Herren ausgetragen. Kommentator ist Philipp Maschl.

Nach der Absage in Montafon gehen die ersten Snowboardcross-Bewerbe in dieser Saison am 21. und 22. Dezember in Cervinia in Italien über die Bühne. Kommentator ist Michael Mangge.

Der Bewerb ist von 11.35 bis 13.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Am 22. Dezember stehen das Spiel um Platz 3, Kashima Antlers – CA River Plate, und das Finale, Real Madrid CF – Al Ain FC, der FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Das Spiel um Platz 3 ist von 14.20 bis 16.30 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen.

Dritte Station der Biathletinnen und Biathleten in dieser Saison nach Pokljuka und Hochfilzen ist vom 20. bis 23. Dezember Nove Mesto in Tschechien. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Die Verfolgung der Frauen ist von 16.55 bis 17.50 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 36 ist zu sehen: 1948 Fußballländerspiel Österreich – Schweden, 1957 Ski alpin – Kandahar-Rennen in Chamonix, 1962 Fußball-Meisterschaftsspiel Austria Salzburg – SVS Linz, 1963 Fechten – Länderkampf Bayern – Alpenvorland (Österreich), 1968 Speedway – Meeting in Wr. Neustadt, 1969 Leichtathletik – Meeting in der Wiener Stadthalle, 1970 Eisschnelllauf-EM in Innsbruck, 1971 Automobilsport – Rennen in Le Mans, 1971 Reiten – Traber-Derby in der Wiener Krieau, 1973 Grasski – 1. Europameisterschaft in England.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 21. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

