Blume Global vereinbart strategische Partnerschaft mit Infosys

Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Blume Global, ein Spitzenreiter in den Bereichen weltweite Logistik und digitale Lieferkettenlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Infosys, einem führenden Unternehmen für die digitalen Dienstleistungen und die Unternehmensberatung der Zukunft, eingegangen ist. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Infosys die Plattform von Blume und deren Lösungen für die digitale Transformation von Logistikunternehmen, Einzelhändlern und Herstellern implementieren und hosten.

Zusammenarbeit ermöglicht Kunden Steuerung einer Transformation der durchgängigen Lieferkette und neue Innovationen

Blume Global bietet ein einzigartiges digitales Lieferkettenkonzept für Einkaufsleiter zur Lösung der elementaren technologischen und betrieblichen Herausforderungen. Kunden von Infosys erhalten von nun an Zugang zur Blume Digital Platform sowie die damit verbundenen Möglichkeiten, alle logistischen Aspekte ihrer Lieferketten zu optimieren und sich einen Wettbewerbsvorteil mithilfe betrieblicher Einsichten, Daten und eines großen Netzwerks zu schaffen.

Die Plattform von Blume Global lässt sich in branchenführende Lösungen für ERP- und Transportmanagement von SAP und Oracle integrieren. Diese Integrationen ermöglichen es Kunden, Investitionen in ihre Unternehmensanwendungen so auszuweiten, dass diese die digitale Transformation ihrer Lieferketten steuern.

"Wir helfen unseren Kunden dabei, die digitale Transformation der Lieferketten zu steuern, um sich besser an ihren Kunden auszurichten, die Nachfrage schneller zu erfassen und entsprechend zu reagieren sowie die Kosten deutlich zu senken. Die Plattform von Blume baut auf der Expertise unseres Teams für Unternehmenssoftware auf und liefert so Lösungen, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre Lieferketten neu zu definieren", sagte Karmesh Vaswani, EVP der Ressorts Verbraucher, Handel, Logistikbranche der Gruppe Infosys.

"Mit Infosys erreichen wir eine schnelle Verbreitung unserer Lösungen und setzen die langjährigen Beziehungen des Unternehmens wirksam ein, um weltweiten Einzelhandels- und Produktionsunternehmen dabei zu helfen, die digitale Transformation in jeden Aspekt ihrer Lieferketten einfließen zu lassen", sagte Pervinder Johar, CEO bei Blume Global. "Die Plattform von Blume liefert Daten und wertvolle Einsichten und das global eingebundene Handelspartnernetzwerk fördert die Zusammenarbeit und Koordination in Echtzeit über komplexe Netzwerke hinweg."

In seiner fast 25-jährigen Geschichte hat Blume Global (ehemals REZ-1) eine vertrauenswürdige Plattform für den intermodalen Bereich entwickelt, die mehr als 5.000 Nutzer, mehr als 300 intermodale Marketing-Unternehmen (IMCs) in 1.400 Büros und mehr als 6.000 Automobilspediteure zählt. Die Plattform verarbeitet für Kunden jährlich über 1 Milliarde US-Dollar an Transaktionen mit einer Abrechnungsgenauigkeit von 99,99 Prozent.

Informationen zu Blume Global

Von den weltweit größten globalen Einzelhandelsunternehmen, Herstellern und Konsumgüterunternehmen bis hin zu den kleinsten lokalen Speditionsunternehmen: stets hängt der Erfolg von einer durchgängigen Transparenz und Koordinierung der globalen Lieferkettennetzwerke ab - egal wohin, womit und wie weit. Mithilfe der KI-fähigen, datengesteuerten, digitalen Plattform und den Lösungen für Transparenz, Logistikausführung, Vermögensverwaltung, Abwicklung und Finanzausgleich in Echtzeit werden in den Blume-Lösungen Dateneinsichten über zwei Jahrzehnte und ein globales Netzwerk wirksam eingesetzt, um Unternehmen agiler und reaktionsfähiger zu machen, ihre Servicebereitstellung zu verbessern und die Kosten zu reduzieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter blumeglobal.com.

Informationen zu Infosys

Infosys ist ein weltweiter Spitzenreiter in den Bereichen digitale Dienstleistungen und Unternehmensberatung der Zukunft. Wir ermöglichen es Kunden in 45 Ländern, die digitale Transformation ihres Unternehmens voranzutreiben. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Verwaltung von Systemen und Funktionen globaler Unternehmen begleiten wir unsere Kunden fachmännisch auf ihrer digitalen Reise. Dies tun wir, indem wir den Unternehmen ein KI-gesteuertes Kernelement bereitstellen, das die Priorisierung der Veränderungsprozesse steuert. Wir unterstützen den Betrieb auch mithilfe passgenauer, agiler digitaler Optionen, um ein beispielloses Leistungsniveau und hervorragende Kundenzufriedenheit zu erreichen. Unsere stets aktive Lernagenda treibt ihre kontinuierliche Verbesserung voran, indem sie digitale Fähigkeiten, Fachwissen und Ideen aus unserem Innovationsökosystem weiterentwickelt und überträgt. www.infosys.com

