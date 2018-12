Junge ÖVP: Erfolgreicher österreichischer Ratsvorsitz

Aufstockung des Budgets für Erasmus+ großer Erfolg für Junge

Wien (OTS) - "Die Junge ÖVP war schon 1985 die treibende Kraft für einen Beitritt Österreichs zur Europäischen Gemeinschaft und hat damals einen Antrag im Parlament zur raschen Aufnahme von Beitrittsgesprächen Österreichs mit der Europäischen Gemeinschaft gestellt. Gerade im Hinblick auf unsere Rolle als proeuropäischer Motor innerhalb der Volkspartei, können auch wir als Junge ÖVP mit Stolz auf das vergangene halbe Jahr zurückblicken, Bilanz ziehen und feststellen, dass der österreichische Ratsvorsitz gerade für junge Menschen gelungen gemanagt wurde“, so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP, anlässlich des baldigen Endes des österreichischen Ratsvorsitzes.



Im Rahmen dieses Ratsvorsitzes hat auch die JVP ihren Jahresschwerpunktes aktiv auf das Thema Europa gesetzt & sich für ein Österreich im Herzen Europas stark gemacht. Der Ratsvorsitz hat in vielen Bereichen Wege geebnet. Nicht nur wurde das Budget für das größte Austauschprogramm der Welt, Erasmus+, auf 30 Milliarden Euro verdoppelt, es wurden auch beim Thema Klima- & Umweltschutz und dem mehrjährigen Finanzrahmen zukunftsweisende Richtungsentscheidungen im Sinne aller jungen Menschen in Europa getroffen.



"Österreich hat im Zuge des Ratsvorsitzes klare Akzente gesetzt und gezeigt, wie man Europa weiterentwickeln und gestalten kann. Gerade mit der Aufstockung des Budgets für Erasmus+ wurde eine langjährige JVP-Forderung auf europäischer Ebene umgesetzt. Auch für uns als Junge ÖVP war der Ratsvorsitz damit ein großer Erfolg,“ so Stefan Schnöll abschließend.



