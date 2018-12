„Die Helene Fischer Show“ mit Eros Ramazzotti, Zurcaroh, Ina Regen, Kiefer Sutherland u. v. m.

Die große Personality-Show am Christtag in ORF 2

Wien (OTS) - Spektakuläre Artistik und große Emotionen – Helene Fischer präsentiert am Christtag erneut ihre Personality-Show. Das Publikum erwartet in „Die Helene Fischer Show“ am Montag, dem 25. Dezember 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 ein abwechslungsreiches Programm voller Höhepunkte – mit einer Mischung aus Musik, Artistik, überraschenden Duetten und besonderen Inszenierungen. Die Entertainerin hat außerdem auch heuer wieder zahlreiche nationale und internationale Stars eingeladen, die gemeinsam mit ihr für jede Menge Gänsehautmomente sorgen werden.

Stars von Eros Ramazzotti bis Kiefer Sutherland – die Gäste der „Helene Fischer Show“

In der Düsseldorfer Messehalle sind unter anderem mit dabei:

Hollywoodstar Kiefer Sutherland, „Mr. Despacito“ Luis Fonsi, Italiens Superstar Eros Ramazzotti, die Schlager-Powerfrauen Maite Kelly, Michelle und Kerstin Ott, Schauspieler Florian David Fitz, die Comedians Olaf Schubert und Martin Schneider, Rockstimme Ben Zucker, Magier Farid, Newcomer Eli, Ina Regen, Popstar Luca Hänni, Performancekünstler Blondy, Gesangstalent Philias Martinek, die Vorarlberger Akrobaten von Zurcaroh sowie Soulmusiker Stefan Gwildis, der gemeinsam mit dem Gebärdenchor HandsUp auftreten wird. Auf ein ganz besonderes Duett dürfen sich die Zuschauer mit Paola Felix freuen, die nach langen Jahren musikalischer Abstinenz gemeinsam mit Helene Fischer ihren Hit „Blue Bayou“ singen wird.

„Die Helene Fischer Show“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF.

GEMEINSAM FEIERN mit weihnachtlicher Tradition, Brauchtum, Kulinarik und Musik

Das 200-Jahr-Jubiläum von „Stille Nacht, heilige Nacht“ steht am 23. Dezember im Mittelpunkt von „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“. „Magische Weihnachten“ macht am 23. Dezember im Marchfeld Station und zeigt die lokalen Weihnachtsvorbereitungen. „Magische Neujahrsbräuche“ stehen am 31. Dezember auf dem Programm. Bei „Schmeckt perfekt“ gibt es immer werktags Rezeptideen von den Spitzenköchinnen und -köchen, bei „Andi & Alex am Sonntag“ (23. und am 30. Dezember) dreht sich ebenfalls alles um Speisen für Weihnachten und Silvester. Weihnachtliches Brauchtum am Klopeiner See und in Südkärnten steht am Heiligen Abend im Mittelpunkt der „Bergweihnacht mit Zabine Kapfinger“. Kulinarische Streifzüge bietet auch „Aufgetischt“: am 25. Dezember mit „Musik, Musik“, am 1. Jänner mit „Wiener Neustadt“ und am 6. Jänner mit dem „Großglockner“. Adventliches und Weihnachtliches stehen auch im Mittelpunkt von „Guten Morgen Österreich“.

GEMEINSAM FEIERN mit Stars und Musik

Am 24. Dezember lässt Alfons Haider mit der „Starweihnacht“ den Heiligen Abend ausklingen. „Party, Hits & magische Momente“ bietet die „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ live am 31. Dezember. Beim finalen Countdown zum Jahreswechsel feiern die beiden Moderatoren in der TipsArena in Linz gemeinsam mit zahlreichen Stars, Showacts und Hits zum Mittanzen und Mitfeiern hinein ins neue Jahr.

