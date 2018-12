„Licht ins Dunkel“ und „Stille Nacht“ im ORF Niederösterreich

"Die Seer", Semino Rossi, Andy Lee Lang, die die Altenburger Sängerknaben u.v.a. für "Licht ins Dunkel"

St. Pölten (OTS) - Vor genau 45 Jahren hat die Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ mit einer einstündigen Radiosendung auf Radio Niederösterreich begonnen. Der damalige Landesintendant Kurt Bergmann hat sie moderiert, ein Besuch des Karl-Ryker-Dorfes für behinderte Menschen in Sollenau hatte ihn dazu inspiriert. Das Spendenergebnis betrug damals umgerechnet rund 2.500 Euro.

Seit diesem Tag ist „Licht ins Dunkel“ jedes Jahr fixer und wichtiger Bestandteil im Programm des ORF Niederösterreich.

„Licht ins Dunkel“ im Fernsehen:

Viereinhalb Stunden aus St. Pölten

In Lokalausstiegen auf ORF 2/N kommt die TV-Sendung „Licht ins Dunkel“ am Sonntag, 23. Dezember, von 18.25 bis 18.50 Uhr aus dem ORF NÖ-Funkhaus in St. Pölten.

Am Montag, 24. Dezember gibt es vier Stunden Programm aus dem Landesstudio – und zwar von 11 bis 12 Uhr, von 14 bis 15 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr. Zu den Gästen zählen zum einen zahlreiche Spender, zum anderen prominente Gäste wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Diözesanbischof Alois Schwarz. Musikalische Begleiter sind u.a. „Die Seer“, Andy Lee Lang und Semino Rossi, aber auch die Altenburger Sängerknaben und Gruppen aus Niederösterreich.

Der 24. Dezember auf Radio Niederösterreich:

„Licht ins Dunkel“ und „Stille Nacht“

Auch heuer steht das Programm von Radio Niederösterreich am 24. Dezember ganz im Zeichen von „Licht ins Dunkel“. In zahlreichen Reportagen werden ab der Früh Hilfsprojekte aus Niederösterreich vorgestellt. Dabei geht es sowohl um Einrichtungen für behinderte Menschen wie auch um Soforthilfe für Familien in Notsituationen. Dazu kommen Studiogespräche mit Künstlern und Spendern.

Ab 16 Uhr begleitet Radio Niederösterreich mit stimmungsvoller Musik und weihnachtlichen Texten in den Heiligen Abend. Es geht um die letzten Weihnachtsvorbereitungen und um die Vorfreude der Kinder auf den Heiligen Abend, um die Geschichte von Christbaum und Bescherung und um die Entstehung bzw. ursprüngliche Bedeutung verschiedener Weihnachtslieder.

„Stille Nacht, Heilige Nacht“ wird erstmals um 16.57 Uhr (in der Salzburger Urfassung) und dann wieder um 17.57 und 18.57 Uhr zu hören sein.

Um 17.04 Uhr wird die Weihnachtsansprache von Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn ausgestrahlt, um 18.04 Uhr jene von Superintendent Lars Müller-Marienburg von der Evangelischen Kirche.

Das Weihnachtsevangelium liest nach 18.50 Uhr Propst Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg.

Der Heilige Abend auf Radio Niederösterreich:

„Stille Nacht“ im Mittelpunkt

Ab 19.00 Uhr steht auf Radio Niederösterreich die Geschichte des Liedes „Stille Nacht“ im Mittelpunkt, das vor genau 200 Jahren entstanden ist. Dazu sind auch viele andere Weihnachtslieder, traditionelle Stubenmusik und festliche Klassik von Bach bis Mozart und Beethoven zu hören. Mit dabei sind Weltstars wie Placido Domingo, José Carreras, Mahalia Jackson, Elina Garanca, Luciano Pavarotti, die Wiener und die Berliner Philharmoniker sowie die Wiener Sängerknaben.

Um 23.45 Uhr beginnt schließlich die Mitternachtsmette aus der Pfarre Oberndorf in Salzburg, wo „Stille Nacht“ zum allerersten Mal erklungen ist.

