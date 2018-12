ÖVP - T E R M I N E

KW 52/1/2 von 24. Dezember 2018 bis 13. Jänner 2019

MONTAG, 24. Dezember 2018

12:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "Christkindl-Anschießen" mit Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer teil (Festung Salzburg, Mönchsberg 34, 5020 Salzburg)



FREITAG, 28. Dezember 2018

10:00 BK Sebastian Kurz empfängt eine Sternsingergruppe der Dreikönigsaktion (BKA, 1010 Wien)



DIENSTAG, 1. Jänner 2019

10:00 BK Sebastian Kurz, BM Mag. Gernot Blümel, MBA, und Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka besuchen das "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker" (Musikverein Wien, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien)



MITTWOCH, 2. Jänner 2019

11:15 Arbeitsgespräch zwischen Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und dem schwedischen Parlamentspräsidenten Andreas Norlen (Parlament, 1010 Wien)



FREITAG, 4. Jänner 2019

10:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann empfängt eine Sternsingergruppe der Dreikönigsaktion (BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien)



19:30 Grußworte von StS Mag. Karoline Edtstadler anlässlich der "Taxi-Neujahrsgala" in Kooperation mit dem "Weißen Ring" (Wiener Musikverein, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien)



MONTAG, 7. Jänner 2019

10:30 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß empfängt eine Sternsingergruppe der Dreikönigsaktion (Bundesministerium für Frauen, Familie und Jugend, Untere Donaustraße 13, 1020 Wien)



DIENSTAG, 8. Jänner 2019

09:30 Pressekonferenz mit BM Elisabeth Köstinger zum Thema "Jubiläumsjahr der Bundesgärten" (Palmenhaus, Burggarten 1, 1010 Wien)



11:00 BM Hartwig Löger empfängt eine Sternsingergruppe der Dreikönigsaktion (BMF, Johannesgasse 5, 1010 Wien)



18:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am Neujahrsempfang der "uniko" teil (Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien)



MITTWOCH, 9. Jänner 2019

16:00 Grußworte von BM Elisabeth Köstinger beim "Neujahrsempfang der nachhaltigen Nutztierhaltung Österreichs" (BMNT, Stubenring 1, 1010 Wien)



19:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "Wahlkampfauftakt zur AK-Wahl 2019" teil (Bachschmiede, Jakob-Lechnerweg 4, 5071 Wals)



FREITAG, 11. Jänner 2019

20:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß besucht den "Steirerball" (Hofburg, 1010 Wien)



SAMSTAG, 12. Jänner 2019

10:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt am "Neujahrsempfang des Niederösterreichischen Gemeindebundes" teil (Auditorium Grafenegg, Grafenegg 12, 3485 Grafenegg)



19:00 BM Dr. Margarete Schramböck besucht den "Tirolerball" (Rathaus Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien)



19:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am ÖVP Ball teil (5161 Elixhausen)



20:00 BM Elisabeth Köstinger nimmt am "Niederösterreichischen Bauernbundball" teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)



SONNTAG, 13. Jänner 2019

18:45 BM Elisabeth Köstinger nimmt am ÖHV Kongress "Herausforderungen für den österreichischen Tourismus" teil (Congress Center Villach, Europaplatz 1, 9500 Villach)



