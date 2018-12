„Licht ins Dunkel“ im ORF Kärnten

Wien (OTS) - Zum insgesamt 46. Mal ruft der ORF am Heiligen Abend zum Spenden für bedürftige Familien auf. Sonja Kleindienst meldet sich schon am 23. Dezember 2018 um 18.25 Uhr und auch am 24. Dezember ab 11.00 Uhr in ORF 2 / K von verschiedenen Schauplätzen in Kärnten. Die Zuseherinnen und Zuseher erwarten bewegende Geschichten rund ums Geben und Helfen und stimmungsvolle weihnachtliche Musik.

Weihnachten ist „Licht ins Dunkel“-Zeit. Am 24. Dezember um 11.00 Uhr beginnt ORF2 / K mit einer Stunde voller Weihnachtsgeschichten. Unter dem Titel „Weihnacht ist ...“ erzählen bekannte und weniger bekannte Kärntnerinnen und Kärntner ihre ganz persönliche Geschichte rund um das schönste Fest im Jahr. Unter anderem mit Heidelinde Weis, Nik P. und Otto Retzer („Licht ins Dunkel“, 11.00 bis 12.00 Uhr in ORF 2 / K).

Die österreichweite ORF-Hilfsaktion ist in ganz Kärnten auf verschiedene Art und Weise im Einsatz. Mit der „Licht ins Dunkel“-Fernsehsendung am 24. Dezember werden jene Menschen gezeigt, die sich für „Licht ins Dunkel“ einsetzen und mit ihren Aktionen und Spenden dort helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird. Uschi Mikosch besuchte mit ihrem Kamerateam Familien und Institutionen, die durch „Licht ins Dunkel“ genau diese Unterstützung erfahren durften.

Für die passende Weihnachtsstimmung sorgen Chöre und Musikgruppen, die auf der Petzen Weihnachtliches zum Besten geben. Unter anderem mit Klakradl, den Chorherren, Sängerin Iva Schell und den Weisenbläsern der Altlavanttaler Trachtenkapelle („Licht ins Dunkel“, 14.00 bis 15.00 Uhr in ORF 2 / K).

Von 16.00 bis 18.00 Uhr geht „Licht ins Dunkel“ mit der „Swinging Christmas“-Fernsehgala dem Heiligen Abend harmonisch entgegen. Kärntner Künstlerinnen und Künstler wie Sabine Neibersch, Dieter Themel, Buzgi oder Udo Wenders interpretieren bekannte Weihnachtslieder – von „Oh Tannenbaum“, über „A Wegle im Schnee“ bis zu „Stille Nacht“.

Begleitet werden sie dabei von den großartigen Musikerinnen und Musikern der Kelag Big Band und den Girardi Strings. Marco Ventre empfängt die „Licht ins Dunkel“-Ehrengäste am roten Teppich vor dem Congress Center in Villach.

Die swingende Weihnachtsshow moderiert Sonja Kleindienst und Schauspieler Max Müller („Licht ins Dunkel“, 16.00 bis 18.00 Uhr in ORF 2 / K).

Radio Kärnten überträgt nochmals in einer Sondersendung am 25. Dezember die „Licht ins Dunkel“-Christmas-Gala von 18.10 bis 20.00 Uhr.

