Start für das neue ORF-2-Vorabendmagazin „Studio 2“

Ab 7. Jänner um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Aktuell, informativ, serviceorientiert, modern, unterhaltsam – „Studio 2“ wird ab 7. Jänner 2019 DER neue Fixpunkt im ORF-2-Vorabendprogramm. Die vier TV-Profis Verena Scheitz & Norbert Oberhauser bzw. Birgit Fenderl & Martin Ferdiny repräsentieren genau diesen inhaltlichen Mix, für den die neue Sendung jeweils Montag bis Freitag von 17.30 bis 18.30 Uhr in ORF 2 steht.

Das neue Studio in der Produktionsfirma Interspot wird über einen Innen- und einen Außenbereich mit Terrasse und Garten verfügen. Neben der Wohnsofa-Ecke ist der Küchenblock das zentrale Deko-Element der Sendung. Hier wird nicht nur gekocht, hier treffen sich auch die Moderatorinnen und Moderatoren mit ihren Gästen. Damit eröffnen sich dem Team um den Sendungsverantwortlichen Christian Hillinger, Chefregisseur Andreas Baumgarten und Studioarchitektin Eva Hickersberger sowohl inhaltliche als auch optische neue Möglichkeiten.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Mit ‚Studio 2‘ gehen wir in eine neue Ära des ORF-2-Vorabends. Nach sehr genauen Analysen von Zeitzonen und Reaktionen unserer Zuseherinnen und Zuseher wollen wir das Vorabend-Konzept sowohl in der Tonalität als auch in der inhaltlichen Auswahl weiterentwickeln, setzen dabei aber selbstverständlich auf etwas, worin wir große Tradition haben. Unser Zugang ist, Liebgewonnenes mit neu zu Entdeckendem zu verbinden, um unserem Publikum das bieten zu können, was es für einen verlässlichen ORF-2-Vorabend braucht.“

Daytime-Sendungsverantwortlicher Christian Hillinger: „Wir wollen unserem Publikum wieder eine Fernsehheimat geben, eine Wohlfühlzone im ORF-2-Vorabend. ‚Studio 2‘ bietet den Zuseherinnen und Zusehern wieder Verlässlichkeit, auch bei den Expertinnen und Experten, die regelmäßig ins Studio kommen. Der Themenmix umfasst tagesaktuelle Information genauso wie serviceorientierte Themen, Unterhaltung, Kultur und natürlich prominente Live-Gäste.“

„Studio 2“-Chefplaner Andreas Kothbauer hat deshalb jedem Tag täglich wiederkehrende Elemente, aber auch wöchentlich wiederkehrende Rubriken aus den Bereichen Gesundheit, Kulinarik, Kultur, Social Media, Lifestyle, Buchtipps, Wohnen, Garten und Society zugeordnet – und selbstverständlich dürfen im „Studio 2“ prominente Stargäste nicht fehlen. Jan Matejcek ist als Live-Außenmoderator täglich für die Zuseherinnen und Zuseher in ganz Österreich unterwegs, er meldet sich von den aktuellen Hotspots, interviewt interessante Menschen und zeigt Österreich von seiner ganzen Vielfalt.

Regelmäßige „Studio 2“-Elemente/Rubriken im Überblick

Am Montag stehen Gartentipps mit „Pflanzenflüsterer“ Karl Ploberger sowie „Do it yourself“-Tipps von Steffi Teuchmann und ihren Töchtern Stefanie und Cornelia auf dem Programm. Social-Media-Experte Yanick Kurzweil ist zu Gast im Studio, Elisabeth Engstler besucht für die Rubrik „Die Unbezahlbaren“ Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Der Dienstag steht im Zeichen der Medizin – u. a. mit informativen Live-Gesprächen mit Fachärztinnen und Fachärzten aus unterschiedlichen Bereichen. Außerdem wird in der Studioküche aufgekocht.

Am Mittwoch sind abwechselnd die Apothekerinnen Mag. Sonja Burghard und Mag. Irina Schwabegger-Wager zu Gast im Studio. Dr. Christine Reiler blickt hinter die Kulissen der modernen Medizin, Wolfgang Reichl gibt Mode- und Stylingtipps. ORF-Kultur-Moderatorin Teresa Vogl besucht im Zwei-Wochen-Rhythmus Künstler/innen und berichtet über spannende Kulturproduktionen, ORF-Kultur-Literaturexpertin Dr. Katja Gasser präsentiert 14-täglich aktuelle Buchneuerscheinungen.

Jeden Donnerstag gibt Hundetrainer Florian Günther alias „Der Hundeflo“ Tipps im Umgang mit Hunden, ORF-Radio-Wien-Musikexperte Georg Holzer berichtet im Studio über das Aktuellste aus der Musikwelt. Außerdem sind Profis zum Thema Garten- und Floristik zu Gast in der Sendung.

Am Freitag lässt Society-Expertin Marion Nachtwey im Studio die Highlights der Woche Revue passieren, und Dr. Fritz Treiber vom Geschmackslabor der Karl-Franzens-Universität Graz deckt die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie auf.

