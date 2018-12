WK Wien: Endspurt für das Weihnachtsgeschäft. Schmuck, Bücher, Parfums und Gutscheine sind die Renner im Handel

15 Prozent des Weihnachtsgeschäftes werden am finalen Einkaufssamstag im Advent umgesetzt, weitere zehn Prozent zwischen Stefanitag und Silvester

Wien (OTS) - Bisher blieb der Umsatz des Weihnachtsgeschäftes noch um ein Prozent hinter dem Vorjahreswert. Doch mit dem letzten Einkaufswochenende im Advent rechnet der Handel mit einem Aufschwung. „Immer mehr Menschen kaufen Geschenke in letzter Minute. In der Einkaufswoche vor dem Heiligen Abend werden 30 Prozent des Weihnachtsgeschäftes gemacht. Rund die Hälfte davon, also 15 Prozent erwarten wir allein am 22.12.“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien.

Zum Weihnachtsgeschäft wird der gesamte Dezember gerechnet, also auch noch die Tage nach dem Stefanitag bis Silvester. In dieser Zeit verbucht der Handel immerhin noch zehn Prozent der Umsätze des Weihnachtsgeschäftes – auch durch das Einlösen von Gutscheinen. Während Bücher und Geschenkpapier bereits in der vergangenen Woche große Nachfrage verbuchten, liegen die Juweliere und Schmuckhändler noch etwas hinten. Schmuck als Weihnachtsgeschenk wird traditionell eher kurzfristig besorgt, daher sind hier die Händler guter Dinge, dass das Geschäft am letzten Einkaufssamstag im Advent und sogar noch am 24.12. anziehen wird. Besonders begehrt bei den Late Shoppern sind Bücher, Schmuck, Parfümeriewaren und Gutscheine.

Echtshopper sind fitter

Auch wenn immer mehr ihre Geschenke online kaufen, bevorzugen die Wiener gerade im Weihnachtsgeschäft immer noch den Erlebnisfaktor, der im stationären Handel geboten wird. 93 Prozent des Weihnachtsgeschäftes werden im stationären Handel erwirtschaftet. „Wien bietet mit seinen glitzernden Einkaufsstraßen und dekorierten Geschäften ein einzigartiges Flair und ein Einkaufserlebnis zu Weihnachten“, so Trefelik. Zudem ist Echtshoppen in den Einkaufsstraßen gesünder, als den elektronischen Einkaufswagen zu füllen. „Eine Stunde shoppen verbraucht im Schnitt 250 Kalorien, das entspricht circa 50 Gramm Vanillekipferl. Echtshoppen macht also glücklicher und hält fitter“, meint der Wiener Handelsobmann Rainer Trefelik.

Die Renner an diesem Wochenende laut Händlerbefragung

Bücher und Parfümeriewaren sind oft Geschenkeinkäufe auf den letzten Drücker. Besonders beliebt sind Kinder- und Jugendbücher, aber auch Bestseller für Erwachsene. Schmuck-Geschenke werden traditionell eher kurz vor den Festtagen eingekauft. Im Trend liegen vergoldeter Silberschmuck, Stahlschmuck, Roségold-Varianten, moderne Damen- und Herrenarmbanduhren und Schmuckstück-Unikate. Kurz vor dem Heiligen Abend haben Geschenkpapier und Verpackungsmaterialen sowie Weihnachtsdekoration und Christbaumbehang aller Art ihre Sternstunde im stationären Handel. Dekorationshighlights 2018: Natürliche Farben bei Kugeln und Schmuck wie Creme, Beige und Braun-Töne. Glas- und Alu-Dekorationen - auch in Form von Vintage-Figuren – sind ebenfalls sehr beliebt. Nugat, Schokolade und Windbäckerei dürfen ebenfalls nicht fehlen. Gutscheine stehen auf der Rangliste der Weihnachtsgeschenke immer ganz oben. Sie sind auch immer eine gute Option, wenn man noch in allerletzter Minute eine Idee benötigt und werden daher noch am letzten Einkaufssamstag vor dem Heiligen Abend oder am 24.12. besorgt.

