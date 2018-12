Landstraße: Heitere Revue „Völlig weih-um-nachtet!“

Wien (OTS/RK) - „Sachen zum Lachen“ präsentiert der „Verein zur Erforschung und Förderung des musiktheatralischen Ausdrucks“ am Samstag, 22. Dezember, im originellen Opernhaus „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18) im Rahmen der Produktion „Völlig weih-um-nachtet!“. Beginn: 20.00 Uhr. Der amüsante Abend soll ein „Gegenprogramm zur Einkaufswut“ sein. Elena Schreiber und Robert Kolar gestalten ein „humoristisch-kabarettistisches“ Weihnachtspotpourri mit Liedern und Texten. Das geneigte Publikum entrichtet „Unkostenbeiträge“: 30 Euro für Sitze in der Loge bzw. in den Reihen 1 und 2. 25 Euro für Sitze in den Reihen 3 und 4, 20 Euro für Sitze in den Reihen 5 bis 7 (Studierende, Schülerinnen, Schüler:

13 Euro). Begleiter am Klavier ist Andreas Brencic. Auskünfte:

Telefon 0680/335 47 32 bzw. E-Mail info @ theaterleo.at.

In der vom Bezirk, von „Wien Kultur“ und anderen Partnern geförderten Kleinkunst-Bühne mit der Bezeichnung „L.E.O.“ hört das Publikum einen bunten Liederbogen mit Werken von Mozart bis Kreisler. Belustigende Szenarien (Loriot, Merz, Qualtinger), Geschichten und Verse (Wiener, Marzik) und selber kreierte Beiträge runden die bunte vorweihnachtliche Revue ab. Infos und Reservierungen per E-Mail:

karten@theaterleo.at.

Allgemeine Informationen:

Letztes erfreuliches Operntheater:

www.theaterleo.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk