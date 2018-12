„Run2yourLimits“ Challenge: SPORT 2000 vergibt exklusives Trainingspaket an ambitionierten Trailrunner

Wien (OTS) - Die Sportfachhandelsgesellschaft veranstaltet eine „Run2yourLimits“ Challenge. Der Gewinner freut sich über den letzten Startplatz des begehrten Traunsee Bergmarathons und ein umfangreiches Trainingspaket inklusive Leistungstest, Trainingsplan, Mentaltraining mit Hans Knauß, Teilnahme am Trailrunningseminar und kompletter Trail-Ausstattung im Gesamtwert von über € 2.000,-.

Anhand eines Bewerbungsformulars inkl. Motivations-Video können sich ambitionierte Sportlerinnen und Sportler ab 1.1.2019 bis 20.1.2019 auf run2yourlimits.sport2000.at bewerben. SPORT 2000 nominiert in Folge beim Casting am 25.1. fünf Finalisten. Die Community entscheidet dann in der zweiwöchigen Votingphase auf den Social Media Kanälen von SPORT 2000 über den Gewinner, welcher Mitte Februar ein umfangreiches Leistungspaket im Gesamtwert von € 2.000,- erhält:

Teilnahme am GESAMTEN Bergmarathon (70km, 4500hm)

Leistungstest durch Sportwissenschaftler, Athlet und Trainer Gerald Bauer mit wöchentlichem Trainingsplan

Mentaltraining mit Hans Knauß

Teilnahme am Trailrunningseminar im April 2019

Komplette Trail-Ausstattung (Kleidung und Schuhe von La Sportiva, SUUNTO Sportuhr)

Jahresvorrat Gasteiner Mineralwasser

Versicherungsschutz durch Nürnberger Versicherung

