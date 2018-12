Keine Versorgungslücken: Wiener Gesundheits- und Sozialdienste über Weihnachtsfeiertage voll im Dienst

Wien (OTS) - „An Weihnachts- bzw. Neujahrsfeiertage haben viele Bürgerinnen und Bürger die Sorge, dass im Falle des Falles nicht ausreichend ÄrztInnen oder im Akutfall eine Pflegeplatz bzw. andere soziale oder gesundheitliche Dienste zur Verfügung stehen. Diese Sorgen sind unbegründet, die Stadt Wien gewährleistet bei allen wichtigen gesundheitlichen oder sozialen Versorgungsleistungen eine lückenlose Abdeckung auch über die Feiertage. In diesem Zusammenhang möchte ich den Tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheits- und Sozialeinrichtungen herzlich für ihren Einsatz danken. Sie sind die Garantie dafür, dass auch an den Feiertagen die Versorgung klaglos funktioniert“, unterstreicht Wiens Gesundheits-und Sozialstadtrat Peter Hacker.

Folgende Einrichtungen haben an den Feiertagen geöffnet bzw. sind im Einsatz:

Alle elf Gemeindespitäler

Alle Notfallambulanzen

Berufsrettung

Telefonisches Gesundheitstelefon 1450

Servicetelefon des Fonds Soziales Wien 24 5 24

Alle medizinischen Einrichtungen des Psychosozialen Dienstes

Sozialpsychologischer Notdienst

Einrichtungen der suchthilfe Wien wie das Tageszentren „Jedmayer“ oder die Beratungsstelle Change

Umfassendes Weihnachtsprogramm in den Pensionistenwohnhäuser der Stadt Wien

Alle Einrichtungen von Obdach Wien

Die Krankenhäuser der Stadt Wien garantieren 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr eine umfassende medizinische und pflegerische Versorgung, so auch zu Weihnachten oder Neujahr. In vielen Abteilungen werden am 24. Dezember für PatientInnen und Angehörige Weihnachtsfeiern veranstaltet. Alle Notfallambulanzen der Gemeindespitäler sind selbstverständlich geöffnet; zudem haben 60 Prozent der AllgemeinmedizinerInnen und ca. 70 Prozent der KinderärztInnen zwischen 24. und 31.12.2018 Dienst. Nähere Infos kann man im Praxisplan der Ärztekammer für Wien www.praxisplan.at abrufen.

Die Berufsrettung wird natürlich wie an allen anderen Tagen des Jahres auch an den Feiertagen wie gewohnt im Einsatz sein, um bei Notfällen rasch und umfassend Hilfe zu leisten. Zu Sylvester werden die Dienste der Berufsrettung verstärkt, so wird wie in den vergangenen Jahren eine zusätzliche Ambulanz mit fünf Notfallsanitäter in der U-Bahnstation Stephansplatz eingerichtet. Der Katastrophenzug der Berufsrettung wird an Sylvester mit doppelter Mannschaft besetzt. In vielen Fällen gibt es neben den notfallmedizinischen Problemen aber auch soziale Indikationen. Ist etwa die 90 jährige Dame, die zu Hause gestürzt ist betreut? Braucht sie eventuell Heimhilfe? In derartigen Fällen steht das bewährte Netz bestehend aus Berufsrettung, Fonds Soziales Wien oder AkutBetreuungWien während der Festtage selbstverständlich zur Verfügung.

Die telefonische Gesundheitsberatung 1450 bietet auch an den Festtagen rund um die Uhr Auskunft und Hilfe bei gesundheitlichen Problemen und Anliegen. Der Fonds Soziales Wien (FSW) ist an den Weihnachtsfeiertagen telefonisch von 8 bis 20 Uhr unter 01/24 5 24 erreichbar, um zu beraten und Hilfe zu vermitteln.

Gerade die Weihnachtszeit ist Krisenzeit für viele Menschen. Die medizinischen Einrichtungen des Psychosozialen Dienstes Wien sind daher in der Weihnachtszeit personell gut ausgestattet. Die Sozialpsychiatrischen Ambulatorien haben selbstverständlich am 24. Dezember geöffnet, zusätzlich ist den Nachtstunden und auch an den Feiertagen 25. Dezember und 26. Dezember der Sozialpsychiatrische Notdienst rund um die Uhr offen. Die niederschwelligen Einrichtungen der ‚suchthilfe Wien‘ haben ebenfalls über Weihnachten und Neujahr geöffnet. So ist, wie sonst auch, eine Behandlung, Betreuung und Versorgung, medizinisch, sozialarbeiterisch, psychologisch und überlebenssichernd für die KlientInnen der suchthilfe wien gegeben. In den Tageszentren Jedmayer und in der Beratungsstelle change wird überdies ein ganztägiges Weihnachtsfest veranstaltet.

Alle Pflegeleistungen, die benötigt werden, werden auch an den Feiertagen erbracht. Das trifft sowohl für mobile Dienste, die für Menschen zu Hause geleistet werden, als auch auf Leistungen in Wohn-und Pflegeeinrichtungen zu. Kurzfristiger Pflegebedarf zu Hause kann an Feiertagen durch den Pflegenotdienst der Johanniter abgedeckt werden. Diese Leistung dient zur Überbrückung von akuten pflegerischen Notsituationen, wird vom FSW objektgefördert und ist für die Betroffenen kostenbeitragsfrei. Außerdem wurden die Öffnungszeiten des Tageszentrums Plus in Favoriten auf Sonn- und Feiertage ausgeweitet. Zu Weihnachten gibt es Vorträge und Gesang. Am Nachmittag gibt es eine Bescherung mit kleinen Werkstücken aus der Keramikgruppe als Geschenk.

Die Wiener Pensionisten-Wohnhäuser bieten ein umfassendes Weihnachtsprogramm am 24. Dezember. In allen Häusern findet ein weihnachtliches Beisammensein statt – ohne Zugangsbeschränkung, alle Wienerinnen und Wiener sind willkommen. Die Feierstunde wird mit Musik, Lesungen und Weihnachtskeksen begangen. In den Häusern haben die Markt.Plätze auch an den Feiertagen geöffnet. In der Zeit von 26. bis 28.12.2018 sind alle Klubs geöffnet. Diese sind für alle Wiener SeniorInnen zugänglich und bieten zwischen den Feiertagen ein buntes Programm. In den Pflegewohnhäusern des KAV werden Weihnachtsfeiern und weitere gemeinschaftsfördernde Aktivitäten organisiert, zum Beispiel Adventzauber mit Granny Kids und Roten Nasen oder Adventjausen mit Musik. Einen Überblick über Angebote für ältere Menschen, die noch keinen Pflegebedarf haben, bietet die website www.senior-in-wien.at.

Auch Angebote der Wiener Wohnungslosenhilfe stehen während der Feiertage zur Verfügung. Alle Einrichtungen von Obdach Wien mit durchgehendem 7-Tage-Betrieb sind in der Weihnachtszeit geöffnet. Das betrifft sowohl die Wohneinrichtungen im 24-Stunden Betrieb, die Tageszentren, die Winternotquartiere, die Wärmestube Apollogasse und die Straßensozialarbeit. Über das Chancenhaus Obdach Wurlitzergasse und das Familienwohnhaus Obdach Kastanienallee ist überdies eine 24-Stunden-Notaufnahme möglich.

Auch im Sport- und Freizeitbereich gibt es an den Feiertagen Angebote. So sind die drei Sport- und Funhallen in Wien am 24. Dezember geöffnet, ebenso wie am Sylvester-Tag. Sie haben nur am 25.12. und am 1.1. geschlossen. Die Schianlage Hohe Wand Wiese hat in der Zeit vom 24.12. bis 6. Jänner geöffnet – Betreuung und Kursangebote laufen über die Schischule Wien. Die Schi- und Rodelanlage Dollwiese wird nur bei entsprechender Witterung (ausreichend Naturschnee) geöffnet. Das Wiener Ferienspiel macht auch in den Sporthallen Mollardgasse im 6. Bezirk und in Alt Erlaa halt.

