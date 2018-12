Das legendäre Hyatt Regency Bali wird nach einem fünfjährigen Facelift wiedereröffnet

Damals, als das ursprüngliche Bali Hyatt im November 1973 eröffnet wurde, war es das erste internationale Hotel auf der Insel und ein Pionier der indonesischen Architektur.

Das Hotel wurde im Wert von mehreren Millionen Dollar umfassend renoviert und modernisiert und galt als das luxuriöseste und stilvollste Hotel der Insel. Hyatt Regency Bali möchte bei seinen Gästen das gleiche Gefühl von Staunen und Bewunderung wecken wie vor 45 Jahren und gleichzeitig die beliebte balinesische Ästhetik des Originals erhalten.

"Nach dieser Phase umfangreicher Renovierungen freuen wir uns, der Öffentlichkeit ein neues und verbessertes Hyatt Regency Bali vorstellen zu können", sagt General Manager Zulki Othman. "Wir freuen uns darauf, neue Gäste zu begrüßen aber auch unsere ehemaligen Gäste erneut willkommen zu heißen. Wir glauben, dass sie es zu schätzen wissen, dass es uns gelungen ist, alle Strukturen und Einrichtungen zu modernisieren und gleichzeitig das ursprüngliche balinesische Design und den Geist des Hotels zu bewahren. Wir sind wirklich gesegnet mit der wunderschönen Strandlage inmitten von üppigem Grün. Es ist großartig, dass man sie wieder voll genießen kann."

Lage

Nur 22 Autominuten vom Ngurah Rai International Airport entfernt, ist Hyatt Regency Bali auf neun Hektar Land eines der größten Hotels in Sanur, bekannt für seine Gärten, die ursprünglich von dem berühmten tropischen Landschaftskünstler Made Wijaya entworfen wurden. Mit über 500 Pflanzenarten haben die Hotelgärten schon Seiten mehrerer Bildbände geschmückt, und während der Renovierung wurden alle alten Bäume und so viele Pflanzen wie möglich erhalten.

Darüber hinaus liegt Hyatt Regency Bali an einem 500 Meter langen Strand - einem der breitesten Strände von Sanur.

Design

Das Gesamtdesign ähnelt dem Stil von Bali Hyatt. Die Lobby zum Beispiel ist fast identisch mit der von Bali Hyatt mit Terrakottafliesen, Kronleuchtern, Statuen und Treppen. Im gesamten Hotel sind alte Designelemente von Bali Hyatt in eine frischere, neue Atmosphäre integriert - Schnitzereien hinter der Rezeption, Batikdrucke aus alten Gästezimmern werden in der Regency Club Lounge zu Kunstwerken verarbeitet.

Zimmer

Hyatt Regency Bali verfügt über 363 Zimmer mit einer Größe von 27-81 Quadratmetern, von denen jedes über einen eigenen Balkon mit Blick auf die üppigen Gärten oder den Indischen Ozean verfügt. Das Hotel verfügt außerdem über 39 Suiten mit einem Schlafzimmer und geräumigen bis zu 70 Quadratmetern großen Balkonen. Mit einem separaten Wohnzimmer, das ein Zusatzbett und ein zusätzliches Badezimmer mit Dusche hat, sind die Suiten ideal für Familien und Gruppen. Darüber hinaus beinhaltet die Buchung einer Suite den Zugang zur Regency Club Lounge mit einem privaten Concierge und kostenlosem Frühstück, ganztägigen Snacks und Abendcocktails und Canapés.

Trink- und Essbereiche

Hyatt Regency Bali präsentiert drei Open-Air-Trink- und Essbereiche in denen authentische, preiswerte Lebensmittel und Getränke angeboten werden. Es werden die frischesten und besten verfügbaren, möglichst lokalen und biologischen Zutaten verwendet. Das gesamte Resort ist bestrebt, die Umweltbelastung zu minimieren. Es wird so wenig Plastik wie möglich verwendet. Stattdessen gibt es Papierstrohhalme, recycelbare Kaffeetassen und Taschen aus Bagasse (Zuckerrohrpulpe).

Omang Omang ist der ganztägige Essbereich des Hotels, der Komfortspeisen aus Indonesien und der ganzen Welt anbietet. Mit Blick auf die Gärten und Pools serviert Omang Omang ein Frühstücksbuffet, den ganzen Tag über Resortfavoriten und am Abend Meeresfrüchte vom Holzkohlengrill und erstklassige Gerichte. Außerdem wird das in den Augen des Hotels beste Es Campur (kokosgeraspelte Eiscrem) der Stadt serviert.

Für eine atemberaubende Aussicht auf das Meer und herrliche Sonnenuntergänge ist Pizzaria unschlagbar. Der gemütliche Trink- und Essbereich mit Blick auf die Sanur Beach ist spezialisiert auf Pasta al dente, Holzofenpizza, gefrorene Cocktails und italienische mit frischem Obst und Kräutern gemischte Limonaden.

Vor der Kulisse von Rindik-Musikern bei Tag und Klavierbegleitung am Abend ist die Piano Lounge ideal für einen ruhigen Drink, ein gemütliches Geschäftstreffen oder ein geselliges Beisammensein. In Fortführung der indonesischen Tradition des Arisan, einem Treffen von Frauen, wird ein typischer Nachmittagstee mit indonesischem Barista-Kaffee und losem Tee serviert.

Aktivitäten

In Bali gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten, die grüne Natur zu genießen. Hyatt Regency Bali bietet drei Swimmingpools direkt am Strand: ein Schwimmbecken, ein flaches Kinderbecken und einen Haupt-Pool, umgeben von großzügigen, überhängenden Bougainvilleas, wo die Gäste durch eine Nachbildung von Goa Gajah - dem Elefantengrottentempel aus dem 9. Jahrhundert in der Nähe von Ubud - schwimmen können.

Die Gäste spüren, wie ihr Stress schon vor der Ankunft im ShankhaSpa abfällt, wenn sie sich dem Gebäude auf von Teichen umgebenen Fußwegen nähern. Der riesige Komplex umfasst zehn Spa-Suiten - jede ein eigenes Mini-Spa - mit einem Behandlungsbereich, einem Entspannungsbereich, einer Dusche, einem Umkleideraum, einem Kosmetikbereich und einem privaten Garten mit einem Außenwhirlpool, der ideal für Watsu-Behandlungen (Wassermassage) ist.

In einem anderen Bereich finden die Gäste ein zweites Schwimmbad mit Blick auf eine liegende Statue von Ganesh, eine Saftbar im Freien, in der sie nach einem intensiven Training verlorene Elektrolyte wieder auffüllen können, ein Yoga-Studio, heiße und kalte Außentauchbecken und einen Entspannungsbereich.

Für die kleinen Gäste bietet Hyatt Regency Bali das Camp Hyatt an. Es gibt einen Spielplatz im Freien, einen Spielraum mit Spielzeug und Spielen und ein Programm, mit dem Kinder auf unterhaltsame Art balinesische Kunst-, Handwerks- und Kulturaktivitäten entdecken können.

Shankha Spa und Camp Hyatt werden voraussichtlich im 1. Quartal 2019 eröffnet werden.

