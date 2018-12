RPHI - Alle Wohnungen in „Anton“ verkauft und übergeben!

Raiffeisen Property Holding International GmbH (RPHI) übergibt Projekt in 1030 Wien.

Wien (OTS) - Raiffeisen Property Holding International GmbH (RPHI) als Bauträger freut sich, dass alle Wohnungen im dritten Wiener Gemeindebezirk bereits vor Fertigstellung verkauft werden konnten. Die Übergabe an die neuen Eigentümer erfolgte noch im Dezember – ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Beteiligten.

Das Wohnhaus „Anton“ zeichnete den Start für die Verbauung der ehemaligen Schlachthausgründe. Für die weiteren Arealflächen ist derzeit das Widmungsverfahren im Laufen. In den nächsten Jahren werden hier weitere Wohnbauten, Büros und Kleingewerbebetriebe rund um die denkmalgeschützte Marx Halle entstehen und einen attraktiven Stadtteil kreieren. Dies wird den Wert der gerade fertiggestellten Wohnungen überdurchschnittlich steigern. Ausreichend Grünflächen sind durch die unter Naturschutz stehende „Erdberger Stadtwildnis“ an der Nordwestseite der Liegenschaft garantiert, und den Wiener Prater erreicht man mit dem Rad in nur 10 Minuten.



Alle Informationen zum Projekt: www.anton.wien

