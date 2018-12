Inhaberwechsel bei der GW Energie Holding GmbH

Liechtensteiner Sun Contracting AG wird neuer Eigentümer des oberösterreichischen Photovoltaik-Pioniers

Linz (OTS) - Die GW Energie GmbH und der bisherige Mehrheitseigentümer Gerald Wirtl geben bekannt, dass die Liechtensteiner Sun Contracting AG ab sofort neuer Alleineigentümer der Unternehmensgruppe ist.

Als Pionier im Bereich der Photovoltaik fokussiert sich die GW Energie GmbH seit ihrer Gründung im Jahr 2012 im Kernbereich erfolgreich auf Dachmiet- und Contracting-Modelle: So hat die Tochterfirma enerXia 2013 die größte private PV-Anlage Österreichs installiert, 2014 wurde man größter PV-Anbieter in Liechtenstein, die GmbH mit bisherigem Headquarter in Linz wurde innerhalb von 2,5 Jahren operativ positiv. Aktuell betreibt die GW Energie Holding im Rahmen der Unternehmensgruppe über 120 Anlagen in Österreich und Liechtenstein mit einer Gesamtleistung von über 7 MW und gehört heute zu den führenden Experten für erneuerbare Energie in Österreich.

„Als einer der größten Anbieter Europas bringt die Sun Contracting AG in ihrem Bereich eine hervorragende fachliche und wirtschaftliche Expertise ein, den Expansionskurs der GW Energie und ihrer Tochterunternehmen fortzusetzen. Dazu wünsche ich viel Erfolg und bedanke mich bei allen Lieferanten und Kunden für die langjährige Treue. Ich möchte den Anlass auch nutzen, an dieser Stelle allen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 2019 zu wünschen“, so der scheidende Eigentümer und Geschäftsführer Gerald Wirtl.

Rückfragen & Kontakt:

Gerald Wirtl

gwirtl @ datamobile.ag

www.gwenergie.at