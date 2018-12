GEMEINSAM FEIERN: „Starweihnacht mit Alfons Haider“

Von Luke Andrews bis zu den Priestern – prominente Gäste bei Alfons Haider in der Late Night von „Licht ins Dunkel“

Wien (OTS) - Alfons Haider und seine Gäste lassen den Heiligen Abend musikalisch ausklingen: Am 24. Dezember 2018 um 21.45 Uhr in ORF 2 meldet sich der Entertainer mit seiner „Starweihnacht“ aus dem „Licht ins Dunkel“-Studio im ORF-Zentrum. Viele musikalische Gäste haben sich angesagt und werden nicht nur live ihre Weihnachtshits präsentieren, sondern auch bei Alfons Haider auf der Couch Platz nehmen.

Stars und ihre Weihnachtshits: „Die große Chance der Chöre“-Teilnehmer Pablo Grande eröffnet mit seinem viersprachigen Song „White Christmas“ die „Starweihnacht“. Marina & The Kats performen „Easy Does It“, und Julia Buchner bringt ihren „Weihnachtstraum“ ins Studio. „Die Priester“ sorgen mit Leonhard Cohens Klassiker „Hallelujah“ und Monika Ballwein und Andie Gabauer mit „Shine a Light on“ für besinnliche Weihnachtsstimmung. Außerdem präsentiert Luke Andrews seine neue Single „Smile in Her Pocket“ und singt seinen großen Hit „Coming Home“.

Dazwischen talkt Alfons auf der Couch am Kamin mit seinen prominenten Gästen und in Zuspielungen lesen Kinder Weihnachtsgeschichten wie „Die Sterntaler“ der Brüder Grimm.

GEMEINSAM FEIERN mit weihnachtlicher Tradition, Brauchtum, Kulinarik und Musik

Das 200-Jahr-Jubiläum von „Stille Nacht, heilige Nacht“ steht am 23. Dezember im Mittelpunkt von „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“. „Magische Weihnachten“ macht am 23. Dezember im Marchfeld Station und zeigt die lokalen Weihnachtsvorbereitungen. „Magische Neujahrsbräuche“ stehen am 31. Dezember auf dem Programm. Bei „Schmeckt perfekt“ gibt es immer werktags Rezeptideen von den Spitzenköchinnen und -köchen, bei „Andi & Alex am Sonntag“ (23. und am 30. Dezember) dreht sich ebenfalls alles um Speisen für Weihnachten und Silvester. Weihnachtliches Brauchtum am Klopeiner See und in Südkärnten steht am Heiligen Abend im Mittelpunkt der „Bergweihnacht mit Zabine Kapfinger“. Kulinarische Streifzüge bietet auch „Aufgetischt“: Am 25. Dezember mit „Musik, Musik“, am 1. Jänner mit „Wiener Neustadt“ und am 6. Jänner mit dem „Großglockner“. Adventliches und Weihnachtliches stehen auch im Mittelpunkt von „Guten Morgen Österreich“ und „Daheim in Österreich“.

GEMEINSAM FEIERN mit Stars und Musik

Viel Musik, spektakuläre Artistik, überraschende Duette und tolle Musical-Inszenierungen erwarten das Publikum am 25. Dezember bei der „Helene Fischer Show 2018“. „Party, Hits & magische Momente“ bietet die „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ live am 31. Dezember. Beim finalen Countdown zum Jahreswechsel feiern die beiden Moderatoren in der TipsArena in Linz gemeinsam mit zahlreichen Stars, Showacts und Hits zum Mittanzen und Mitfeiern hinein ins neue Jahr.

