Handsender für Blindenakustik in Wieselburg

Offizielle Inbetriebnahme durch den 2. Landtagspräsidenten Gerhard Karner

St. Pölten (OTS/NLK) - Um die Benützungsqualität für sehbehinderte Personen zu erhöhen, wurden entlang der Landesstraße B 25 im Stadtgebiet von Wieselburg drei Verkehrslichtsignalanlagen mit akustischen Signalgebern nachgerüstet. Es sind dies die Ampelanlagen entlang der B 25 bei den Kreuzungen mit der Ybbserstraße (Lidl/Hofer), mit der Beethovenstraße (EKZ/Merkur) sowie beim Hauptplatz (Rathaus). Bei diesen Ampeln sind im Normalbetrieb die Auffindungsgeräusche auf die niedrigste Lautstärkenstufe eingestellt. Erst nach Betätigung durch einen Handsender werden die Auffindungsgeräusche auf das vom Umgebungsgeräuschpegel abhängige Niveau angehoben.

Die eigentliche Anmeldung für die Freigabe des jeweiligen Schutzweges mittels akustischem Freigabesignal wird durch das Drücken der Anmeldetaste an der Unterseite des Anmeldetableaus gesetzt. Für eine sichere Orientierung ist die Anmeldetaste pfeilartig geformt, wobei die Spitze des Pfeiles zum gegenüberliegenden Ampelmast des zugehörigen Schutzweges zeigt. Bei optischem „Grün“ des Schutzweges vibriert die Anmeldetaste an der Unterseite des Anmeldetableaus und zeigt damit auch tastbar die Grünphase an.

Die Kosten für die Nachrüstungen betragen rund 30.000 Euro, welche zu 50 Prozent vom Land Niederösterreich und zu 50 Prozent von der Stadtgemeinde Wieselburg getragen werden. Die Ausgabe des Handsenders erfolgt ausschließlich an Personen, welche Inhaber eines gültigen Behindertenpasses vom Sozialministeriumsservice (früher Bundessozialamt) sind, der einen der folgenden Einträge aufweist:

sehbehindert, stark sehbeeinträchtigt, hochgradig sehbehindert oder blind. Die Ausgabe der Handsender erfolgt durch die Stadtgemeinde Wieselburg.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

