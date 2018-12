Auszeichnung für ServusTV Wetter

Magazin "Der Österreichische Journalist" zeichnet Sebastian Weber mit "Sonderpreis für Infotainment" aus

Wals (OTS) - Zum 15. Mal ermittelte das Branchenmagazin "Der Österreichische Journalist" die Besten der Medienbranche. Der Sonderpreis für Infotainment geht in diesem Jahr an Sebastian Weber und seine Wetter-Redaktion von ServusTV.

Wettervorhersage von unterwegs

Das "Servus Wetter" sucht sich jeden Tag einen anderen Platz in Österreich und meldet sich von dort mit den schönsten Bildern. Zusätzlich zur klassischen Wetterprognose gehen die Moderatoren – alle ausgebildete Meteorologen – aktuellen Wetterphänomenen auf den Grund, erklären Zusammenhänge und zeigen regionale Wetterbesonderheiten auf. Das kommt bei Zuschauern und Wetter-Kollegen gleichermaßen gut an: ServusTV-Chefmeteorologe Sebastian Weber wurde bereits 2015 und 2016 beim "Internationalen Wetter-Gipfel" mit einem Preis für seine beliebte Wetter-Berichterstattung ausgezeichnet. Seine Mission: Die spannendsten Wetterphänomene der Alpen hautnah erleben und die Hintergründe einfach erklären. Dass er dabei selber im Föhnsturm unterwegs ist oder bei Dreharbeiten eingeschneit wird, gehört für den Wetterprofi dazu. Sebastian Weber: "Wir Meteorologen sind Detektive, die in die Zukunft blicken." Das "Servus Wetter" läuft mehrmals täglich bei ServusTV (um 17:00 Uhr, als Teil von "Servus am Abend" ab 18:05 Uhr und um 20:10 Uhr).



Über Sebastian Weber

Der gebürtige Salzburger Sebastian Weber ist Meteorologe mit Leib und Seele. Er hat in Innsbruck Meteorologie studiert und präsentiert seit 2009 das tägliche Wetter bei ServusTV. Seine Leidenschaft sind Wetterphänomene: "Gerade im Servus-Raum eine äußerst spannende Aufgabe und deshalb mein absoluter Traumberuf. Nirgendwo anders ist das Wetter so vielseitig und unbeständig", so Weber.

