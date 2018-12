„Lebensretter 2018: Österreichs Heldinnen und Helden“ im ORF

Highlights am 20. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit ihrem großartigen Einsatz retten die Mitglieder unterschiedlichster Rettungsorganisationen Tag für Tag Leben und bieten Hilfe, wo immer sie notwendig ist: Auf Initiative von Bundeskanzleramt, ORF und „Kronen Zeitung“ wurden am 16. Dezember 2018 „Lebensretter 2018: Österreichs Heldinnen und Helden“ im ORF-Zentrum vor den Vorhang gebeten und ausgezeichnet. ORF 2 zeigt die Höhepunkte dieser Veranstaltung am Donnerstag, dem 20. Dezember, um 21.05 Uhr. Von Bundeskanzler Sebastian Kurz geehrt werden dabei neun mutige Lebensretterinnen und Lebensretter aus den Bundesländern sowie eine „Teamleistung“ und ein „internationaler Einsatz“. Durch den Abend führt Barbara Stöckl, musikalischer Stargast ist Petra Frey, die den Song „Heroes“ anstimmt.

Die Ausgezeichneten „Lebensretter 2018: Österreichs Heldinnen und Helden“:

Aus Vorschlägen der ORF-Landesstudios und der „Kronen Zeitung“ hatte eine hochkarätige Jury aus Bundeskanzleramt, „Kronen Zeitung“ und ORF die „Lebensretter 2018: Österreichs Heldinnen und Helden“ aus den Bundesländern sowie jene der Kategorie „Teamleistung“ bzw. „Internationaler Einsatz“ ausgewählt.

Die ausgezeichneten „Lebensretter“ aus Salzburg sind der ÖAMTC-Rettungspilot Stefan Dürager, Flugretter Christian Leitner und der Polizeihubschrauber-Pilot Clemens Tschinkel mit einer besonders gefährlichen Bergung in der Nacht.

Für eine Lawinenopfer-Bergung in der Steiermark wurden die Bergretter Manuel König und Martin Hörzer ausgezeichnet.

Die Polizistin Sabine Aichinger wurde in Oberösterreich in wenigen Stunden gleich zweimal zur Lebensretterin.

Florian Jochum, Mitglied der Wasserrettung in Vorarlberg, konnte ein Geschwisterpaar vor dem Ertrinken bewahren.

Spektakulär auch der Einsatz der Wiener Berufsfeuerwehr:

Einsatzleiter Michael Wagner und der Feuerwehrtaucher Michael Schwager retteten drei Arbeiter, die vom schnell ansteigenden Wasser im Wienfluss überrascht worden waren.

Der jüngste Lebensretter unter den ausgezeichneten ist der 12-jährige Niederösterreicher Elijah, Mitglied des Jugendrotkreuz, der einen mit Herz-Kreislauf-Stillstand zusammengebrochenen Mann erfolgreich reanimierte. Bei der Rettungsaktion dabei war auch seine Schwester Amelie.

Im Burgenland griff der Polizist Matthias Schmidt beherzt ein, als er zufällig an einem Verkehrsunfall vorbeikam.

Hilmar Baumann und Patricia Gföllner von der Freiwilligen Feuerwehr sowie Thomas Gurschler, Einsatzleiter beim Roten Kreuz, und seine Kollegin Regina Heim halfen beim Brand eines Altenwohnheims bei der Evakuierung der gebrechlichen Bewohner in Tirol.

In Kärnten wiederum verhinderte der stv. Kommandant der FF Radweg, Andreas Weissensteiner, beim Brand eines Betonmischwagen Schlimmes. In der Kategorie „Teamleistung“ wurden stellvertretend für viele Helferinnen und Helfer bei den Aufräumungsarbeiten im überfluteten Lesachtal Bundesheerhauptmann Markus Jansche sowie Martin Guggenberger, Johannes Winkler, Gerd Guggenberger und Johann Huber von den Freiwilligen Feuerwehren Lesachtal, Maria Luggau, St. Lorenzen und Birnbaum ausgezeichnet.

In der Kategorie „Internationaler Einsatz“ erhielt Lidwina Dox, Trinkwasserexpertin des Roten Kreuzes, die „Lebensretter“-Auszeichnung aus den Händen des Bundeskanzlers.

