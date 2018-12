GEMEINSAM FEIERN: Warten aufs Christkind – mit Kasperl, Beutolomäus und der ORF-Premiere „Pettersson und Findus 2“

Am Heiligen Abend in ORF eins

Wien (OTS) - Warten, bis das Christkind kommt – mit den Filmhighlights in ORF eins geht die Zeit schneller vorbei! Am Heiligen Abend, am Montag, dem 24. Dezember 2018, stehen u. a. „Pippi Langstrumpf“- und „Kasperl“-Abenteuer, „Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“, die Animationsfilme „Ice Age“ und „SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser“, das Fantasy-Spektakel „Die fantastische Welt von Oz“, die turbulente Weihnachtskomödie „Blendende Weihnachten“ und die ORF-Premiere des Realfilmabenteuers „Pettersson und Findus 2 – Das schönste Weihnachten überhaupt“ für die jüngsten Fernsehzuschauer/innen auf dem Programm:

Bereits um 6.00 Uhr beschäftigt „Der Weihnachtswunsch“ „Kati & Mim-Mim“, „Bibi und Tina“ erleben eine „Geheimnisvolle Weihnachtszeit“ (6.25 Uhr) und Pippi Langstrumpf feiert „Pippis Weihnachtsfest“ (6.50 Uhr), bevor bei „Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“ um 7.15 Uhr „Der schönste Tag des Jahres“ bevorsteht. Der „ABC Bär“ öffnet gleich danach das letzte Kästchen im „Adventkalender“ und Sepperl möchte bei „Kasperl & Co: Das Lebkuchenmännchen“ um 7.30 Uhr mit Hilfe der Hexenschwestern Irma und Urma die Wartezeit bis Weihnachten verkürzen – mit fatalen Folgen. Um 7.55 Uhr steckt „Michel in der Suppenschüssel“ fest und hat – von und nach Astrid Lindgren – in seinem Zuhause in Smöland nichts als Unsinn im Kopf.

Um 9.30 Uhr steht dann die ORF-Premiere von „Pettersson und Findus 2 – Das schönste Weihnachten überhaupt“ auf dem Programm. Im zweiten Realfilmabenteuer nach der beliebten Kinderbuchreihe von Sven Nordqvist hat Kater Findus alle Pfoten voll zu tun. Pettersson fällt nämlich mit verletztem Bein bei den Vorbereitungen aus – dabei sollte es ja das schönste Fest überhaupt werden. Jetzt liegt es an Findus, das Weihnachtsfest zu retten.

Ein Wiedersehen mit dem lustigen „Schwamm aus dem Wasser“ gibt es um 10.45 Uhr beim zweiten Kinoabenteuer von „SpongeBob Schwammkopf“ und um 12.05 Uhr verkürzt der Animationshit „Ice Age“ die Wartezeit aufs Christkind. „Die fantastische Welt von Oz“ bezaubert dann um 13.20 Uhr das junge Publikum. Das atemberaubende Fantasy-Spektakel mit James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz und Michelle Williams erzählt die Vorgeschichte des Klassikers – eine charmante Geschichte vom tröstlichen Zauber der Illusionen und von der Magie echter Freundschaft.

„Blendende Weihnachten“ sind in der turbulenten Komödie mit Danny DeVito, Matthew Broderick und Kristin Davis um 15.20 Uhr zu erwarten:

Dabei wird der alljährlich veranstaltete Weihnachtszauber durch den neuen Nachbarn mit seinen blendenden Ideen empfindlich gestört.

