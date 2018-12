Donaustädter Bezirksmuseum am Weihnachtstag offen

Wien (OTS/RK) - Alle Jahre wieder laden die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker aus dem Bezirksmuseum Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54, „Altes Feuerwehrhaus“) Jung und Alt am Weihnachtstag zu einem Besuch ein. Am Montag 24. Dezember, öffnet das Museum von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr die Pforten. In einer Dauer-Ausstellung haben die Geschichtskundigen die langjährige Entwicklung des 22. Bezirkes dokumentiert. Darüber hinaus ist die aktuelle Sonder-Ausstellung „Sammelleidenschaft“ mit etwa 200 Exponaten, darunter „Schneekugeln“ mit vielerlei Szenen, Postwertzeichen und blecherne Spielsachen, zu bestaunen. Wer zeitgenössische Kunst mag, kommt in der Gemälde-Schau „Rusch Art“ mit Arbeiten des Donaustädter Malers Rudolf Schar („Le Rusch“) auf seine Kosten. Der Eintritt in das Bezirksmuseum Donaustadt ist immer kostenlos. Spenden der Gäste weist das freiwillig arbeitende Museumsteam (Leiter: Helmut Just) nicht zurück. Auskunft: Telefon 203 21 26.

Traditionell bleibt das Museum während der Weihnachts- und Neujahrstage gesperrt. Die heurige „Weihnachtspause“ dauert von Dienstag, 25. Dezember, bis Dienstag, 8. Jänner. Hernach ist die Betrachtung der umfassenden Bezirksgeschichte-Sammlung wieder jeden Mittwoch (17.00 Uhr bis 19.00 Uhr) und Sonntag (10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) möglich. Präsentiert werden Fotoaufnahmen, Urkunden, Zeugnisse, Modelle und weitere Exponate aus der Vergangenheit der acht Orte, die später zur Donaustadt wurden. Vom „Altar von Aspern“ und der „Kirchenuhr von Süßenbrunn“ bis zum „Türmchen vom Stadlauer Amtshaus“ reichen die Rückblicke. Infos per E-Mail: bm1220 @ bezirksmuseum.at.

