GPA-djp zu Karenzzeitenanrechnung: Wöginger betreibt trauriges Spiel zulasten von Frauen

Wien (OTS) - „Die Absage, die Karenzzeiten gesetzlich anzurechnen, ist das nächste Geschenk an die Wirtschaft“, kritisiert Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) ÖVP-Klubobmann Wöginger. ++++

„Es ist ja nicht so, dass wir bei den KV-Verhandlungen die Anrechnung der Karenzzeiten von den Arbeitgebern geschenkt bekommen würden“, erklärt Teiber und fügt hinzu: „Hätte die Regierung tatsächlich gehandelt, dann müssten wir uns bei den KV-Verhandlungen die Karenzzeitenanrechnung von den Arbeitgebern nicht gegenrechnen lassen. Daher ist die gesetzliche Nichtregelung in Wahrheit ein weiteres Geschenk an die Wirtschaft.“

Ilse Fetik, Bundesfrauenvorsitzende der GPA-djp macht deutlich: „Herr Wöginger betreibt hier ein trauriges Spiel zulasten von Frauen. Die Regierung hatte anscheinend niemals vor, die Karenzzeitenanrechnung zu beschließen. Es ist billig, KV-Erfolge der Gewerkschaft als eigene Leistung zu verkaufen.“

„Frauen scheinen dieser Regierung nicht viel Wert zu sein. Es gibt noch immer zu viele Branchen, in denen Karenzzeiten nicht ausreichend angerechnet werden. Damit entgehen Frauen über ihre Erwerbskarriere Tausende Euro. Das muss ein Ende haben“, so Teiber und Fetik unisono.





