Forbes Women's Summit

Am 21. März 2019 findet der Forbes Women's Summit in der Expedithalle Wien unter dem Titel „Writing Future Codes“ statt.

Wien (OTS) - 111 Milliarden Zeilen Code werden jährlich neu geschrieben. Doch wie gut oder schlecht unsere Codierungen sind, hinterfragen wir viel zu selten. Denn auch unsere Sprache, unser Verhalten und unsere Wirtschaft basieren auf Codes. Und wenn nur vier Prozent aller CEOs weltweit weiblich sind, gibt es einen Fehler im System. Den gilt es zu beheben.

Daher kommen am 21. März 2019 beim Forbes Women's Summit in der Wiener Expedithalle rund 700 Gäste – Unternehmerinnen, Managerinnen, Forscherinnen und Künstlerinnen aus der ganzen Welt – zusammen, um an neuen, besseren Codierungen zu arbeiten: „Writing Future Codes“. Zu den Speakerinnen zählen die US-amerikanische Kognitionsforscherin Lera Boroditsky, Baloise Life (Liechtenstein)-CEO Angela Matthes, CERN-Forscherin Edda Gschwendtner, die Gründerin des United Smart Cities-Programms Kari Aina Eik sowie die Forbes 30 Under 30-Mitglieder Sunnie Groeneveld (Gründerin, Inspire 925) und Angelo Pollak (Sänger, Theater Regensburg).

Neben Keynotes und Panels sorgen vor allem Breakout Sessions für ein interaktives Arbeiten an neuen Codierungen, um eine bessere, diversere und letztendlich profitablere Zukunft für alle zu ermöglichen.

Seien Sie dabei und schreiben sie am 21. März 2019 gemeinsam mit uns an einem neuen Code für die Zukunft!

Women@Forbes zählt, neben „Forbes 30 Under 30“ zu einer der größten globalen Initiativen der US-Wirtschaftsmarke Forbes.

Informationen und Tickets zum Women's Summit in Wien finden Sie unter: https://www.forbes.at/womenssummit-de.html

Rückfragen & Kontakt:

Heidi Aichinger

women @ forbes.at

http://www.forbes.at