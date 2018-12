Infina Pressemitteilung: Hagen Luckert verstärkt Geschäftsführung der Infina Credit Broker GmbH

Kreditplattform weiterhin auf Wachstumskurs

Innsbruck/Wien (OTS) - Die Infina Credit Broker GmbH, der größte unabhängige Kreditvermittler Österreichs, erweitert die Geschäftsführung und holt mit Hagen Luckert einen erfahrenen Experten im Kredit- und Digitalisierungsumfeld ins Führungsteam.



Der 49 Jahre alte Diplom-Betriebswirt verantwortet ab 01. Jänner 2019 die Bereiche Unternehmensstrategie, IT und Organisation sowie Marketing. „Wir freuen uns, dass wir Herrn Hagen Luckert für Infina gewinnen konnten. Bei der Entwicklung unseres ambitionierten Wachstumsprogramms Infina Performance durften wir ihn im Rahmen einer Beratertätigkeit bereits als ausgewiesenen Profi in allen Bereichen des Kredit- und Immobiliengeschäfts kennenlernen. Mit seinen exzellenten Kontakten in die gesamte Bankenbranche können wir zudem auch den Bestrebungen Österreichischer und Deutscher Kreditinstitute nachkommen, die sich im Wachstumsmarkt Plattformgeschäft (additives Kreditgeschäft) einen Marktanteil sichern wollen“, erklärt Christoph Kirchmair, Sprecher der Geschäftsführung der Infina.

Hagen Luckert war zuvor Mitglied des Vorstandes der knowis AG, eines auf das Bankgeschäft spezialisierten Softwareanbieters in Regensburg. Davor war er langjährig als Geschäftsführer der Hypotheken Management GmbH, eines Kreditservicers in Mannheim, sowie in verschiedenen Leitungsfunktionen der Unternehmensberatung Sopra Steri SE in Düsseldorf und der Dresdner Bank AG in Frankfurt am Main tätig. „Das aktuelle Marktumfeld in Verbindung mit der geschaffenen Positionierung der Infina mit der Kreditplattform Profin, dem flächendeckenden Partner-Netzwerk und der Vielzahl von Produktgebern bieten in den kommenden Jahren außerordentliche Wachstumschancen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Kollegen in der Geschäftsführung, Christoph Kirchmair und Mag. Harald Draxl, sowie allen Mitarbeitern und Partnern diese Ziele mit dem hohen Qualitätsanspruch der Infina zu realisieren“, so Hagen Luckert über seine neue Aufgabe.

Über Infina

Infina ist ein österreichweit tätiges, unabhängiges Beratungsunternehmen und der Wohnbau-Finanz-Experte für Immobilienfinanzierungen. Kunden und Partner profitieren von der Größe von Infina am Markt und der Zielsetzung für jeden Kunden das passend Angebot zu finden. Das Unternehmen wurde bereits 2001 gegründet. Neben den Niederlassungen in Innsbruck, Wien und Wr. Neudorf nutzen aktuell mehr als 150 Vertriebspartner, davon 60 Infina Verbundpartner die Plattform für die tägliche Abwicklung und Aufbereitung von Finanzierungen. Infina verfügt über Standorte in ganz Österreich und mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kreditgeschäft. Das jährliche Neugeschäftsvolumen im Jahr 2018 wird 500 Mio. Euro überschreiten. Infina ist damit Marktführer bei der freien Vermittlung private Immobilienfinanzierungen und weiterhin auf starkem Wachstumskurs.



Download: Infina Pressemitteilung Pressemitteilung herunterladen

Rückfragen & Kontakt:

INFINA Credit Broker GmbH

Mag. Peter Hrubec

peter.hrubec @ infina.at

www.infina.at