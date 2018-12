De La Salle Bildungscampus Strebersdorf auf Erfolgskurs

Ich bin stolz, dass mit diesem Schulzweig unser Gymnasium noch stärker zu einer modernen und weltoffenen Bildung beitragen wird Direktor Günther Grafeneder

Wien (OTS) - Ein neuer Sportverein und eine Europaklasse erweitern das Angebot. Am 11. Jänner 2019 können am Tag der offenen Tür AHS und NMS besichtigt werden.



Tradition, Engagement und ganzheitliche Bildung – das ist der pädagogische Weg, den die lasallianischen Schulen in Wien seit mehr als 150 Jahren mit großem Erfolg gehen. An den Tagen der offenen Tür am Bildungscampus Strebersdorf zeigte sich das hohe Interesse der Eltern und Kinder an dieser wertvollen Bildungsarbeit. SchülerInnen, LehrerInnen und die MitarbeiterInnen des Campus zeigten in lasallianischer Tradition wie wichtig Engagement und Zusammenarbeit im Bildungsbereich sind. Nur gemeinsam kann gute Schule gelingen.

Zusätzlich zu den bewährten Schwerpunkten an den De La Salle Schulen wird der Bildungscampus durch einen von Bruder Johann Gassner und Walter Kröner neu gegründeten Sportverein, die De La Salle Sportunion bereichert. Dieser bietet nicht nur Angebote für die SchülerInnen und MitarbeiterInnen des Schulvereins, sondern ist offen für alle, die am De La Salle Sportprogramm Interesse haben. Zumba, Yoga, Kinderturnkurse und Judo für alle Altersklassen ermöglichen eine sinnvolle und gesundheitsfördernde Freizeitgestaltung. Ebenso bietet der De La Salle Sportverein Hobbygruppen, LeistungssportlerInnen und anderen Sportvereinen die Möglichkeit, Hallen und Freigelände (u.a. Fußballplätze, Kunstrasen, Leichtathletikanlagen) zu mieten. Die aktuellen Kurse für Kinder und Erwachsene sind auf der Homepage http://www.dls-sport.at/ zu finden.

Sowohl in der Volksschule als auch in der Neuen Mittelschule, dem Gymnasium, der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und dem Kindergarten werden die Kinder und Jugendlichen hinsichtlich ihrer Begabungen bestens gefördert. Ab dem Schuljahr 2019/20 bietet das De La Salle Gymnasium, neben den seit vielen Jahren erfolgreichen Schwerpunkten „musisch-kreativ“ und „aktiv“, einen neuen Gymnasialzweig in der Unterstufe an – die Europaklasse. Besonderes Augenmerk wird auf die EU-Arbeitssprachen Englisch und Französisch gelegt. So wird beispielsweise ein Native Speaker stundenweise in Englisch ab der 1. Klasse zum Einsatz kommen. Zusätzlich startet dieser Zweig mit dem neuen Schulfach Europäische Bildung, welches die Förderung von interkulturellen Kompetenzen im Sinne des europäischen Gedankens zum Ziel hat. „ Ich bin stolz, dass mit diesem Schulzweig unser Gymnasium noch stärker zu einer modernen und weltoffenen Bildung beitragen wird “, so Direktor Günther Grafeneder. Am Tag der offenen Tür der AHS und NMS, am 11. Jännner 2019, informieren Direktor Grafeneder (AHS) und Direktor Kutyi (NMS) gerne wieder über das vielfältige Angebot.

Eltern auf allen Kontinenten vertrauen in insgesamt 77 Ländern ihre Kinder den De La Salle Schulen an. Im internationalen De La Salle Netzwerk gibt es zurzeit weltweit über 950 Einrichtungen, in denen über eine Million Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter begleitet werden. In Wien zählen an vier Standorten aktuell zwei Kindergärten, zehn Schulen mit Halbinternat und ein Internat zum Schulverein De La Salle. Termine zu den weiteren Tagen der offenen Tür und Informationen zu den vielfältigen Angeboten und Schwerpunkte an allen De La Salle Schulen in Wien kann man der Homepage http://www.delasalle.at/ entnehmen.

Über den Bildungscampus De La Salle in Strebersdorf:

Die nach dem Schul- und Ordensgründer Jean-Baptiste de la Salle benannte Schule am Bildungscampus Strebersdorf hat eine mehr als 150-jährige Geschichte. Heute betreibt der Orden der Schulbrüder am Bildungscampus Strebersdorf einen Kindergarten, eine Volksschule, eine Neue Mittelschule, eine AHS, ein Studentenheim, ein Internat, sowie eine BAfEP seit dem Schuljahr 2016. Das Besondere am Bildungscampus Strebersdorf ist, dass vom Kindergarten bis zum Ende der Schulpflicht bzw. bis zur Reifeprüfung eine ganzheitliche Erziehung stattfindet, die sich nach den Bedürfnissen des einzelnen Kindes richtet. Mit einem einzigartigen Nachmittagsbetreuungskonzept und einer der größten In- und Outdoor-Sportflächen sowie Park- und Freizeitflächen Österreichs verfügen die De La Salle Schulen Strebersdorf über hervorragende Erziehungs- und Bildungsbedingungen. Der Schulverein De La Salle betreibt insgesamt vier Standorte in Wien.

Weitere Informationen über den Bildungscampus Strebersdorf finden Sie unter: www.dls21.at

