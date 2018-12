FP-Seidl zu KH-Nord: Mit DI Wolfgang Strenn wird der nächste Ahnungslose befragt

Kein Mitarbeiter der Projektleitung war laut Strenn jemals bei einem KH-Bau involviert

Wien (OTS) - DI Wolfgang Strenn war von 2011 bis 3/2018 stellvertretender Projektleiter des KH Nord. „Heute gibt sich Strenn vor dem Untersuchungsausschuss zum KH-Nord aber völlig ahnungslos“, wundert sich der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl.

Zumindest an seine Referenzen erinnert sich Strenn: Vor seiner Tätigkeit als stv. Projektleiter des KH-Nord war er in der MA29 tätig (Brücken- und Stegbau), sein größtes Projekt waren zwei Bogenbrücken am Hauptbahnhof. „Strenn hatte vom Krankenhausbau null Ahnung und wurde mit diesen Referenzen – nämlich keinen – zum stv. Projektleiter befördert und dort sieben ganze Jahre als solcher behalten“, schüttelt Seidl nur mehr den Kopf. Strenns Aussage, dass keiner, der in der Projektleitung gearbeitet hat, jemals davor bei einem KH-Bau dabei gewesen sein soll, sei für Seidl sinnbildlich für das `System SPÖ´ beim Bau des KH-Nord.

„Völlige Inkompetenz, aber ein rotes Parteibuch - das dürften in der SPÖ-Wien und im KAV die Voraussetzung für eine Postenbesetzung sein. Mit jedem Zeugen wird klarer, warum das KH-Nord zum Milliardenskandal geworden ist“, so Seidl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at