FP-Seidl: Zeugenaussagen bestätigen Chaos bei Bau des KH Nord

Termine waren entweder Mangelware oder wurden nicht befolgt

Wien (OTS) - „Dafür, dass Susanne Lettner als Stadtbaudirektorin eine technische Spitzenposition inne hatte und später eine leitende Funktion im KAV übernahm, hat sie erstaunlich wenig Ahnung über die Abläufe beim Skandalbau KH Nord“, so der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, über die heutige Zeugenbefragung in der U-Kommission. Lettner schien in ihrer Tätigkeit gänzlich überfordert gewesen zu sein. „Interessant war ihre Aussage, dass Terminpläne teilweise nicht vorhanden waren bzw. von den Firmen so nicht akzeptiert und daher nicht durchgeführt wurden“, bedauert der Freiheitliche die unprofessionellen Abläufe beim Spitalsbau.

Der Bau des Spitalsriesen scheint auf allen Ebenen ein Fass ohne Boden zu sein. „Mit jeder weiteren Zeugenaussage bestätigt sich, dass auf der Baustelle KH Nord das reine Chaos geherrscht hat – und das auf Kosten der Wiener Steuerzahler“, so Seidl zusammenfassend. (Schluss) akra

