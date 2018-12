Strategische und personelle Neuaufstellung der HYPO NOE Immobilien

HYPO NOE Immobilien Beteiligungsholding GmbH nimmt Kerngebiet NÖ in den Fokus - Neues Geschäftsführer-Duo Rita Jakusch und Werner Meier-Ruzicka

St. Pölten (OTS) - Die HYPO NOE Immobilien mit ihren Tochterunternehmen HYPO NOE Real Consult und HYPO NOE First Facility bündelt alle Immobiliendienstleistungen unter einem Dach. Vom Baumanagement über das Facility Management bis hin zur Immobilienverwaltung und Vermittlung von Wohn- und Vorsorgeimmobilien werden alle Aspekte der Immobilien-Wertschöpfungskette abgedeckt. In das neue Geschäftsjahr startet die HYPO NOE Immobilien strategisch klar Richtung Niederösterreich orientiert, auch personell präsentiert sie sich neu aufgestellt. Neben einer Straffung der internen Organisation wird das neue Geschäftsführer-Duo vor allem die Qualitätsoptimierung der angebotenen Dienstleistungen sichern. Insbesondere niederösterreichische Kernunternehmen, aber auch Gemeinden und das Land Niederösterreich selbst sind im Fokus. Sämtliche Services rund um die Immobilie sollen als „One-Stop-Shop“ angeboten werden.

Gemeinsam mit Werner Meier-Ruzicka bildet Rita Jakusch die Geschäftsführung der HYPO NOE Immobilien Beteiligungsholding GmbH. Rita Jakusch verantwortet die Leitung des Immobilienbereichs der HYPO NOE. Darunter fallen die Geschäftsbereiche Baumanagement, Hausverwaltung, Makelei und Facility Management, und – über die Beteiligung an der NOE Immobiliendevelopment GmbH – auch die Projektentwicklung. Der regionale Fokus liegt in Ostösterreich und selektiv in CEE. Rita Jakusch betont: „Die langjährige Erfahrung macht die HYPO NOE Immobilien zu einem starken Partner. Denn dass die Bank nicht nur der Ansprechpartner für die Finanzierung einer Immobilie ist, beweist die HYPO NOE seit ihrer Gründung im Jahr 1888. Als klassische Hypothekenbank zählten verschiedenste Unternehmungen rund um Grund und Boden schon von Beginn an zum Geschäftsmodell.“

Werner Meier-Ruzicka betont ergänzend: „Ich freue mich, mit Rita Jakusch gemeinsam an einer starken Performance der Immobiliendienstleistungen im Sinne unserer Kundinnen und Kunden zu arbeiten. Der Mehrwert, die HYPO NOE Immobilien als Partner zu haben, wird für unsere Auftraggeber signifikant spürbar sein.“

Rita Jakusch (46) ist Juristin und hält einen MBA (Wien & Minneapolis). Sie ist seit über 20 Jahren in nationalen und internationalen Bankkonzernen tätig, vor allem in den Bereichen Beteiligungsmanagement, M&A und Business Development und hat langjährige Geschäftsführungs- und Aufsichtsratserfahrung in verschiedenen Branchen.

Der Betriebswirt Werner Meier-Ruzicka (46) hat langjährige Controlling-, Consulting- und Projektmanagementerfahrung in verschiedenen Branchen, u.a. im Bereich von Immobilien- und erneuerbarer Energie Projekten. Seit mehreren Jahren fungiert er als Geschäftsführer in Immobilienbeteiligungsgesellschaften.



Rückfragen & Kontakt:

HYPO NOE Immobilien Beteiligungsholding GmbH

Mag. Marco Parisini

Marketing / Vertrieb

+43 (0)5 90 910-3352

marco.parisini @ hyponoe-immobilien.at

www.hyponoeimmobilien.at

www.hyponoe.at