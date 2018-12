Hin und weg damit

Einwegplastik im Handgepäck vermeiden (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Viel Verpackung mit wenig Inhalt begleitet uns in den Urlaub. Auf Reisen greifen wir häufig zu Pflegeprodukten in Reisegrößen für das Handgepäck. Die praktischen Verpackungseinheiten haben allerdings einen Haken: Es sind Wegwerfprodukte, die viele nach dem Gebrauch in der Regel im Urlaubsland entsorgen. Hier ein paar Tipps, wie wir Plastik im Handgepäck umgehen können.

Reisen nur mit Handgepäck werden angesichts der steigenden Zusatzkosten für die Gepäckaufgabe immer attraktiver. Der "Münchner Merkur" berichtete im Sommer 2018, dass bei Ryanair bereits über 80 Prozent der Passagiere nur mit Handgepäck verreisen. Bei Easyjet soll es jeder Zweite sein. Ein paar einfache Maßnahmen helfen, bei Pflegeprodukten im Handgepäck den Plastikmüll zu reduzieren:

- Mehrweg statt Einweg: In nachfüllbaren Fläschchen lassen sich

Shampoo, Duschgel und Co von daheim mitbringen. Zwar sind viele

von den Fläschchen auch aus Kunststoff, aber wiederverwertbar.

- Fest statt flüssig: Mit der guten alten Seife kommt man ganz

ohne Plastik aus. In festem Zustand gibt es sogar Shampoo,

Rasierschaum und Zahnpasta.

- Papier statt Plastik: Nach Möglichkeit plastikfreie

Papierverpackungen verwenden.

Übrigens: Manche Pflegesubstanzen enthalten selbst Mikroplastik. Um das zu vermeiden, lohnt ein Blick auf die Inhaltsstoffe. Leider verbergen sich die Plastikzusätze häufig hinter chemischen Bezeichnungen. Es gibt einige Smartphone-Apps, die dabei helfen, Mikroplastik in Kosmetikartikeln zu identifizieren.

Über alltours

alltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit über 1,7 Millionen Gästen in 2017/2018 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelkette allsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.

