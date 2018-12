10-jähriges Mädchen von Pkw erfasst

Wien (OTS) - Datum: 17.12.2018

Uhrzeit: 13:15 Uhr

Adresse: 21., Brünner Straße

Ein 57-Jähriger lenkte seinen Pkw in der Brünner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Laut Angaben von Zeugen wollte ein 10-jähriges Mädchen die Fahrbahn zwischen den geparkten Fahrzeugen überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, wodurch die 10-Jährige zu Sturz kam. Das Mädchen wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

