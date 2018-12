Sima/Persy: Auch 2018 gilt: Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk!

Erfolgreicher Kampf gegen illegalen Welpenhandel wird auch künftig fortgesetzt

Wien (OTS) - Kinder wünschen sich oft ein Tier vom Christkind, der Kauf ist unüberlegt und die Familie bald mit dem neuen tierischen Familienmitglied überfordert. „Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk, sondern bedeuten Verantwortung für ein ganzes Leben“, appelliert Wiens Tierschutzstadträtin Ulli Sima, gemeinsam mit Tierschutzombudsfrau Eva Persy, keine Tiere zu verschenken.

Weil die Nachfrage rund um Weihnachten aber leider immer noch groß ist, boomt auch der illegale Welpenhandel mit all seinen negativen Konsequenzen zu dieser Jahreszeit: Oft werden kranke und schwache Tiere im Internet oder aus dem Kofferraum angeboten, meist sind hohe Tierarztkosten oder gar der Tod des Tieres die Folgen solcher Käufe. Ganz abgesehen vom generellen Tierleid, das hinter dem Welpenhandel steckt. Die Stadt Wien ist seit vielen Jahren – gemeinsam mit vielen TierschützerInnen – aktiv gegen den illegalen Welpenhandel und ist auch auf EU-Ebene engagiert.

Maßnahmen zeigen Wirkung

Durch die Durchführung von Scheinkäufen, die konsequente Verfolgung und Bestrafung von illegalen Anbietern und eine enge Kooperation mit der Wiener Polizei konnte zahlreichen Welpenhändlern in den letzten Jahren das Handwerk gelegt werden. Gemeinsam mit einer breiten Informationskampagne über die Gefahren des Welpenhandels bewirkten diese Maßnahmen einen Rückgang der illegalen Online-Inserate. So fanden Scheinkäufer in den letzten Monaten wenige einschlägige Angebote: Unsere Bemühungen lohnen sich, denn es hat sich offensichtlich bei den illegalen Welpenhändlern mittlerweile herumgesprochen, dass wir Tierleid aus Profitgier in Wien nicht tolerieren.“, so Sima.

Problematisch: Onlineplattformen außerhalb Österreichs

Eine Verschärfung der Rechtslage auf Bundesebene im Vorjahr führte auch österreichweit zu einer Eindämmung des Online Handels. Eine der wesentlichen Herausforderungen bleibt aber das Ausschöpfen rechtlicher Möglichkeiten gegenüber Online-Portalbetreibern mit Sitz außerhalb Österreichs. Zu diesen gehört z.B. die Online-Plattform findix.at.

TierQuarTier: Viele Tiere warten auf ein liebevolles zu Hause

Wer sich ein neues, tierisches Familienmitglied wünscht, sollte sich vor der Anschaffung zentrale Fragen stellen:

Sind genug Zeit, Platz und Geld für die Tierhaltung vorhanden?

Wird das Tier von allen Familienmitgliedern akzeptiert?

Gibt es gesundheitliche/medizinische Bedenken, z.B. Allergien?

Wer kümmert sich im Urlaub um die Betreuung?

Ist die Tierhaltung überhaupt durch die Hausverwaltung erlaubt?

Sind alle Fragen beantwortet, dann ist ein Besuch im TierQuarTier Wien zu empfehlen. Dort werden Tierfreunde bestens beraten und es wird das geeignete Tier vermittelt. Links zum Thema:

