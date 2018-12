KV-Abschluss Güterbeförderung: 3,3 Prozent mehr Lohn für Lkw-FahrerInnen

Gewerkschaft vida: KV-Löhne, Zulagen und Lehrlingsentschädigungen plus 3 Prozent sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld plus 5 Prozent

Wien (OTS) - Auf im Schnitt 3,3 Prozent mehr Lohnerhöhung für Lkw-FahrerInne ab 1. Jänner 2019 einigten sich der Fachverband Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) mit der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida. „Das Ergebnis der Kollektivvertragsverhandlungen bringt einen klaren Reallohnzuwachs für die Kolleginnen und Kollegen im Güterbeförderungsgewerbe. Die Verhandlungen fanden in einem gewohnt konstruktiven sozialpartnerschaftlichen Rahmen statt“, so Karl Delfs, Fachbereichssekretär Straße in der Gewerkschaft vida, zum heutigen Abschluss.

Die erzielte durchschnittliche Lohnerhöhung von insgesamt 3,3 Prozent pro Monat setzt sich aus einer Erhöhung der KV-Löhne, KV-Lehrlingsentschädigungen und KV-Zulagen um 3 Prozent sowie aus der Anhebung des Zuschlags auf Weihnachts- und Urlaubsgelds von 20 auf 25 Prozent (rund 0,3 Prozent der Jahreslohnsumme) zusammen.

