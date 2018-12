Landeskriminalamt Wien stellt 18 Kilo Cannabis in Wohnung sicher

Wien (OTS) - Datum: 13.12.2018

Uhrzeit: 19.00 Uhr

Adresse: Wien, Alsergrund

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, erhielt im Zuge laufender Ermittlun-gen in der Suchtmittelszene die Information, dass zumindest zwei Männer in einer Wohnung in Wien-Alsergrund Cannabis züchten und dieses in weiterer Folge verkaufen. Nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung durchsucht und die Tatverdächtigen im Alter von 26- und 28-Jahren festgenommen. In der Wohnung entdeckten die Ermittler eine Cannabis-Gewächsanlage mit 122 Pflanzen. Die rund 18 Kilo Cannabiskraut sowie 137 Gramm Kokain wurden sichergestellt. Der Straßenverkaufswert der Suchtmittel beträgt ca. 35.000 Euro. Die Beschuldigten (serbische und montenegrinische Staatsangehörige) befinden sich in Haft. Das Landeskriminalamt Wien führt weitere Ermittlungen durch.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at