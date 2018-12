Neun mutmaßliche Dealer bei Suchtgiftschwerpunkten festgenommen

Wien (OTS) - Datum:15.12.2018

Uhrzeit:12-24 Uhr

Adresse:16. Bezirk und entlang Gürtel

Zwei Dutzend Beamte des Landeskriminalamts, Außenstelle West, führten im Bereich des Gürtels einen zwölfstündigen Suchtgiftschwerpunkt durch, bei dem insgesamt acht mutmaßliche Drogendealer festgenommen werden konnten:

Um 14:30 Uhr wurde in der Artlgasse ein 32-jähriger Nigerianer beim Verkauf von 8 Portionskugeln Heroin um 250 Euro an einen 32-jährigen Serben beobachtet und festgenommen. Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung an seiner Wohnadresse wurde ein 33-jähriger Nigerianer angetroffen, der gerade weiteres Suchtgift für den Straßenverkauf verpackte. Bei den beiden mutmaßlichen Dealern wurden 1375 Euro Bargeld, rund 7 Gramm Kokain, 14 Gramm Heroin und 39 Gramm Methamphetamin sichergestellt und über beide Tatverdächtigen die Untersuchungshaft verhängt.

 Um 18:55 Uhr wurde am Lerchenfelder Gürtel ein 37-jähriger Österreicher beim Verkauf von rund 1,5 Gramm Marihuana festgenommen.  Um 19:15 Uhr wurden in der Veronikagasse zwei Österreicher (36 bzw. 45 Jahre alt) beim Verkauf von rund 6,5 Gramm Marihuana festgenommen.  Um 20:00 Uhr wurde am Lerchenfelder Gürtel ein 19-jähriger Afghane beim Verkauf von rund 13 Gramm Marihuana festgenommen.

 Um 20:10 Uhr wurde in der Blindengasse ein 34-jähriger Iraner beim Verkauf von rund 3,5 Gramm Marihuana festgenommen.

 Um 23:00 Uhr wurde auf der Neulerchenfelder Straße ein 19-jähriger Afghane beim Verkauf von rund 3 Gramm Marihuana festgenommen. Ebenfalls am 15.12.2018, um 11:05 Uhr, konnten Polizisten der Bereitschaftseinheit im Zuge einer Schwerpunktaktion bei der U-Bahn-Station Josefstädter Straße einen 34-jährigen Bosnier beim Verkauf von Marihuana an drei Abnehmer beobachten. Es wurden insgesamt 29 Baggies Marihuana sichergestellt.

