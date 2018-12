„IM ZENTRUM“: Ein Jahr Regierung – Die große Konfrontation

Am 16. Dezember um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vor exakt einem Jahr hat sich die neue ÖVP-FPÖ-Bundesregierung der Öffentlichkeit präsentiert, zwei Tage später wurde sie angelobt. Wie hat sich Österreich in diesem Jahr verändert? Haben wir eine Regierung der sozialen Kälte und des Rechtsrucks, wie die Opposition meint, oder eine, die notwendige Reformen für die Menschen zügig umsetzt? „IM ZENTRUM“ bringt am Sonntag, dem 16. Dezember 2018, um 22.00 Uhr in ORF 2 erstmals die Regierungsspitze und die Chefinnen der drei Oppositionsparteien an einen Tisch zur Live-Diskussion zusammen. Gäste bei Claudia Reiterer sind:

Gernot Blümel

Kanzleramtsminister ÖVP

Heinz-Christian Strache

Vizekanzler FPÖ

Pamela Rendi-Wagner

Bundesparteivorsitzende SPÖ

Beate Meinl-Reisinger

Bundesparteivorsitzende NEOS

Maria Stern

Parteiobfrau JETZT – Liste Pilz

