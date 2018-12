Ehrenzeichen für Verfassungsgerichtshofpräsident i.R. Gerhart Holzinger und Botschafter René Pollitzer

Wien (OTS/RK) - Landeshauptmann Michael Ludwig überreichte am Freitag das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes i.R. Dr. Gerhart Holzinger sowie das gleiche Ehrenzeichen an ao. und bev. Botschafter in Rom Dr. René Pollitzer. Die Laudationes für beide Geehrte hielt Landesamtsdirektor i.R. Dr. Ernst Theimer. An der Ehrung nahmen zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der höchsten Gerichte teil, an der Spitze Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer, weiters u.a. Bundeskanzler a.D. Dkfm. Dr. Franz Vranitzky, die Bundesminister a.D. Wolfgang Brandstetter, Rudolf Hundstorfer, Franz Löschnak und Willibald Pahr, die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes Dr. Brigitte Bierlein, der Präsident des Verfassungsgerichtshofes i.R. Dr. Ludwig Adamovich, die Präsidentin des OGH i.R. Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Irmgard Griss sowie Polizeipräsident Dr. Gerhard Pürstl.

Landeshauptmann Michael Ludwig erwähnte in seiner Begrüßung, dass die beiden zu Ehrenden einen persönlichen Bezug zum Ehrengast Bundespräsident a.D. Heinz Fischer hätten.

Landesamtsdirektor i.R. Ernst Theimer nahm in seinen Laudationes Bezug auf die den zu Ehrenden gemeinsame große Karriere im öffentlichen Dienst. Im Berufsleben beider habe es Schnittstellen zwischen Bund und Stadt Wien gegeben, was für eine jahrelange gute Zusammenarbeit gebürgt habe. Er bezeichnete das Verfassungsgericht als Hüter der Verfassung an überschneidenden Bereichen von Recht, Politik und Gesellschaft. Weiters würdigte er die mannigfaltige Ausbildung und Karriere von Dr. René Pollitzer. Verfassungsgerichtshofpräsident i.R. Holzinger dankte der Stadt Wien für die Unterstützung der Wiener Juristischen Gesellschaft. Er drückte seine Wertschätzung dafür aus, in Wien leben und arbeiten zu dürfen und dankte seinen beruflichen und privaten Wegbegleitern.

Dr. René Pollitzer betonte, dass ihn trotz seiner zahlreichen langjährigen beruflichen Auslandsaufenthalte das Leben in Wien von Kindheit an geprägt habe. Für ihn sei das Ehrenzeichen ein Zeichen für die Verbundenheit mit der Stadt Wien.

Lebensläufe Gerhart Holzinger und René Pollitzer

Der Präsident des Verfassungsgerichtshofes i.R. Dr. Gerhart Holzinger wurde 1947 geboren. Er studierte an der Universität Salzburg Rechtswissenschaften. 1984 wurde Holzinger Leiter des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes. Ab 1995 war er Mitglied des Verfassungsgerichtshofes, dessen Präsident er 2008 wurde. In seine Amtszeit fielen eine Reihe richtungsweisender Entscheidungen, z.B. die Aufhebung der Stichwahl zur Bundespräsidentenwahl 2016.

Ao. und bev. Botschafter Dr. René Pollitzer, Kabinettsdirektor a.D., wurde 1955 geboren. Er absolvierte ein Studium der Physik an der Universität Wien. Im Anschluss daran erwarb er noch ein Diplom in Volkswirtschaft. Damit noch nicht genug, absolvierte Pollitzer an der Diplomatischen Akademie die Ausbildung für den diplomatischen Dienst. 1987 wurde er Botschaftsrat in London. Unter den Ministern Rudolf Streicher und Viktor Klima war er in deren Kabinetten tätig. Pollitzer begleitete Klima bis ins Bundeskanzleramt, wo er als außenpolitischer Berater fungierte. 2001 wurde er österreichischer Botschafter in Griechenland. Nach der Wahl von Heinz Fischer zum Bundespräsidenten 2004 übernahm er als Kabinettsdirektor die Leitung der Präsidentschaftskanzlei. Seit April 2015 ist René Pollitzer österreichischer Botschafter in Rom. (Schluss)du

Rückfragen & Kontakt:

Ingrid Duschek

Mediensprecherin Magistratsdirektion Präsidialabteilung

Telefon: 01 4000 81857

E-Mail: ingrid.duschek @ wien.gv.at