ORF SPORT + mit Schwimm-Kurzbahn-WM und Biathlon-Weltcup in Hochfilzen

Weiters am 15. und 16. Dezember: World Judo Tour Masters, Bob-Weltcup, Langlauf-Weltcup, Rodel-Weltcup, Snowboard-Weltcup und Handball-Liga

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 15. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom World Judo Tour Masters Guangzhou 2018 um 10.00 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Verfolgung Damen) um 11.20 Uhr, von der FINA Schwimm-Kurzbahn-WM China 2018 um 12.15 Uhr, vom Bob-Weltcup in Winterberg (Damen 2. Lauf) um 13.00 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Davos (Sprint Damen und Herren) um 13.40 Uhr, vom Rodel-Weltcup in Lake Placid (Herren 1. Lauf um 15.15 Uhr, 2. Lauf um 16.30 Uhr, Doppelsitzer 1. Lauf um 18.10 Uhr, 2. Lauf um 19.35 Uhr) und vom Snowboard-Weltcup in Cortina (PGS) um 17.45 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00 und 9.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 9.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 16.10, 18.50 und 21.45 Uhr sowie die Höhepunkte vom Skisprung-Weltcup der Damen in Premanon um 20.15 Uhr, vom World Judo Tour Masters Guangzhou 2018 um 22.00 Uhr, von der FINA Schwimm-Kurzbahn-WM China 2018 um 0.30 Uhr, vom Bob-Weltcup in Winterberg (Vierer Herren 2. Lauf) um 3.00 Uhr und vom Herren-Super-G in Gröden um 3.55 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Davos (Damen 10 km Interval) um 9.25 Uhr, vom World Judo Tour Masters Guangzhou 2018 um 10.35 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Damen Staffel) um 11.05 Uhr, vom Bob-Weltcup in Winterberg (Vierer Herren 2. Lauf) um 13.00 Uhr, vom Rodel-Weltcup in Lake Placid (Damen 1. Lauf um 14.25 Uhr, 2. Lauf um 15.50 Uhr, Sprint Herren um 17.55 Uhr, Sprint Doppelsitzer um 18.40 Uhr) und vom spusu-Handball-Liga-Spiel SG Insignis Handball Westwien – HC Fivers WAT Margareten um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 7.25 und 8.25 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 7.55 und 8.55 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 12.45, 15.30, 18.25 und 2.15 Uhr, die Höhepunkte vom Skisprung-Weltcup der Damen in Premanon um 13.55 Uhr, von der FINA Schwimm-Kurzbahn-WM China 2018 um 16.55 Uhr, vom World Judo Tour Masters Guangzhou 2018 um 21.55 Uhr, vom Handball-Finale der Damen bei der EM Frankreich 2018 um 23.00 Uhr und vom Langlauf-Weltcup in Davos (Herren 15 km Interval) um 0.50 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF – um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 16. Dezember.

Mit dem World Judo Masters am 15. und 16. Dezember in Guangzhou geht die Judo-Tour 2018 in das Finale. In China treten die besten 16 Judoka in jeder Gewichtsklasse an. Kommentator ist Christian Russegger. (ORF-TVthek live: Samstag und Sonntag von 10.00 bis 12.30 Uhr)

Zum 25. Mal wird 2018 in Hochfilzen der Biathlon-Weltcup ausgetragen. Die Wettkämpfe stehen von 13. bis 16. Dezember auf dem Programm. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentatoren fungieren Günther Beck und Christoph Sumann.

Von 11. bis 16. Dezember findet in Hangzhou in China die Kurzbahn-Weltmeisterschaft statt. Die WM ist täglich live in ORF SPORT + bzw. in der ORF-TVthek zu sehen. Kommentator ist Johannes Hahn. (ORF-TVthek live: Samstag von 12.00 bis 14.20 Uhr, Sonntag von 11.00 bis 14.00 Uhr)

Beim Bob-Weltcup in Winterberg, zweite Station in dieser Saison, wird am 15. Dezember ein Zweier-Damen- und ein Vierer-Herren-Bewerb sowie am 16. Dezember noch ein Vierer-Herren-Bewerb ausgetragen. Kommentator ist Florian Prates. (ORF TVthek live: Samstag, 1. Lauf Damen von 11.15 bis 12.15 Uhr, Vierer der Herren von 15.00 bis 16.00 Uhr und von 16.30 bis 17.25 Uhr, Sonntag: 1. Lauf Vierer der Herren von 11.30 bis 12.30 Uhr)

Im Langlauf-Weltcup stehen in Davos in der Schweiz am 15. Dezember Sprint-Bewerbe und am 16. Dezember Freistil-Bewerbe der Damen und Herren auf dem Programm. Kommentator ist Toni Oberndorfer. (ORF-TVthek live: Sprint-Bewerbe von 13.25 bis 15.15 Uhr, Herren-Bewerb 15 km Interval von 11.25 bis 12.50 Uhr)

Der Rodel-Weltcup bleibt in Nordamerika: Vierte Station nach den Rennen in Calgary ist am 15. und 16. Dezember Lake Placid in den USA. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Wolfgang Linger. Der 1. Lauf der Herren ist von 14.55 bis 16.10 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen.

Der zweite Parallel-Riesenslalom der Snowboarder in dieser Saison steht am 15. Dezember in Cortina d'Ampezzo auf dem Programm. Kommentator ist Erwin Hujecek. Der Bewerb ist von 16.55 bis 18.40 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

In Premanon in Frankreich stehen am 15. und 16. Dezember zwei Weltcup-Springen der Damen auf dem Programm. Kommentator ist Dieter Helbig. (ORF-TVthek live: Samstag von 10.55 bis 12.45 Uhr, Sonntag von 10.55 bis 12.30 Uhr)

In der 16. Runde der spusu Handball-Liga hat die SG Insignis Handball Westwien in einem Wiener Derby den HC Fivers WAT Margareten zu Gast. Westwien ist nach 15 Runden mit 18 Punkten Dritter. Die Fivers haben als Siebter 15 Punkte auf ihrem Konto. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 35 ist zu sehen: 1948 Reiten – Internationales Reit- und Springturnier in Graz, 1955 Fußball-Osterturnier in Wien: Austria Wien – Honved Budapest, 1958 Ski alpin – Kandahar-Rennen in St. Anton, 1962 Rodeln – Weltmeisterschaft in Polen, 1970 Fußball-EM-Qualifikation Österreich – Italien, 1971 Segeln – Flying Dutchman-Regatta auf dem Attersee, 1972 Ringen – Freistil-Weltcup in Wien, 1973 Autorennen – 1000-Kilometer-Rennen auf dem Österreich-Ring

Die Halbfinal-Begegnungen am 14. Dezember bei der Handball-Frauen-EM in Frankreich lauten Russland – Rumänien und Niederlande – Frankreich. Das Finale ist von 17.25 bis 19.00 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen. Kommentator ist Johannes Hahn.

