Fahr-Training mit Baumschlager und Radfahren mit Rohregger: „Sport am Sonntag“ versteigert wieder für „Licht ins Dunkel“

Am 16. Dezember ab 17.30 Uhr in ORF eins, Mitbieten ab 15.30 Uhr unter 0800 644 2412

Wien (OTS) - Durch die traditionelle „Sport am Sonntag“-Versteigerung für „Licht ins Dunkel“ führt Alina Zellhofer am 16. Dezember 2018 ab 17.30 Uhr in ORF eins. Für diesmal 16 exklusive Exponate aus der Welt des Sports, die für Geld gewöhnlich nicht zu kaufen sind, kann bereits ab 15.30 Uhr unter der Telefonnummer 0800 664 2412 geboten werden.

Zu Gast im Studio sind Roman Mählich, Andreas Goldberger, Claudia Riegler, Mario Seidl und Raimund Baumschlager.

Zugunsten von „Licht ins Dunkel“ kommen folgende Exponate unter den Hammer – Details und Teilnahmebedingungen unter lichtinsdunkel.ORF.at:

Exponat 1: Atomic-Equipment, signiert von Hirscher, Shiffrin und Co. Exponat 2: Mercedes-AMG Petronas Formel 1 Modellauto und Helm – signiert von Lewis Hamilton und Toto Wolff

Exponat 3: VIP-Tickets für zwei beim A1 Beachvolleyball Major in Wien Exponat 4: KTM-Rennrad mit Swarovski-Kristallen

Exponat 5: Backstage bei der FIS Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld

Exponat 6: Als VIP-Gast beim Moto GP in Spielberg samt KTM-Rennstreckentraining mit Matthias Lanzinger

Exponat 7: VIP-Tickets und Hangbesichtigung mit Michaela Dorfmeister beim Weltcup-Riesentorlauf am Semmering

Exponat 8: Den Formel-1-Grand-Prix in Spielberg hautnah erleben Exponat 9: Adidas-Fußballschuhe signiert von David Alaba

Exponat 10: Skitag mit Stefan Kraft, Michael Hayböck und der JumpandReach-Familie

Exponat 11: Mit Andreas Goldberger in der ersten Reihe beim „Wings for Life World Run“ in Wien

Exponat 12: Die Formel E in Paris hautnah erleben

Exponat 13: Als VIP-Gast bei den Generali Open in Kitzbühel

Exponat 15: Match gegen die Rapid-Legenden

Exponat 16: Radtour mit Thomas Rohregger

