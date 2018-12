Gimbel: Es gibt ein klares Ja der ÖVP zur versprochenen Umgestaltung am Schwedenplatz

Was den Menschen versprochen wurde ist auch einzuhalten – Garantie gefordert, dass ganzes Projekt umgesetzt wird

Wien (OTS) - "Es gibt es klares Ja der ÖVP zur versprochenen Umgestaltung am Schwedenplatz. Aber nur zum gesamten Projekt. Darum haben wir auch einen entsprechenden Antrag im vergangenen Bezirksparlament eingebracht. Für eine Alibi-Behübschungsaktion für einen Spatenstich sind wir nicht zu haben. Was den Menschen versprochen wurde ist auch einzuhalten", stellt ÖVP-Clubobmann Sebastian Gimbel klar: "Wir können sofort mit der Detailplanung beginnen, wenn es eine Garantie der Stadtregierung gibt, dass das gesamte den Menschen versprochene Siegerprojekt des Architektenwettbewerbes umgesetzt wird - also mit den 160 neuen Bäumen. Dieses Versprechen muss die grüne Stadträtin auch einlösen. Ohne diese Bäume werden wir einer Umgestaltung nie zustimmen. Es muss der ganze Platz kommen – nicht nur Stückwerk!"

Vassilakou habe den Architektenwettbewerb zum Schwedenplatz ausgeschrieben bevor Markus Figl Bezirksvorsteher wurde. In dieser Ausschreibung wird so getan, als ob die Stadt über die Flächen von Tankstelle und Busparkplatz verfügen könnte "Zu unserem Erschrecken mussten wir feststellen, dass die Stadt es nicht zustande gebracht hat, diese grundlegenden Dinge zu klären. Es wurde bis dato weder mit dem Eigentümer der Tankstelle noch mit jenem des Busparkplatzes gesprochen. Das haben beide immer wieder medial bestätigt. Sofern man die Flächen nicht zur Verfügung hat, kann man dort keine Bäume pflanzen. Das ist nicht nur unprofessionell, sondern fahrlässig, denn so ein Vorgehen treibt die Flächenablösepreise in die Höhe und der Steuerzahler muss draufzahlen", betont Gimbel und abschließend: "Erkundigen Sie sich bei Ihrer Parteikollegin und Vorgängerin, Frau Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Ngosso. Sie war als Vertreterin des Bezirkes beim gesamten Wettbewerb dabei. Sie weiß, dass der Baumfilter ein entscheidender Grund war, warum dieses Projekt den Architektenwettbewerb gewonnen hat. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass der gesamte Schwedenplatz umgebaut werden kann und das den Menschen gegebene Versprechen endlich eingelöst wird!"

