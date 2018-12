Erste-Hilfe-Kurse zum Weihnachtspreis

Die Johanniter bieten 10 Euro Rabatt auf jeden Erste-Hilfe-Kurs in Wien bei Buchung bis spätestens 24.12.2018.

Wien (OTS) - Sie möchten Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen oder Freunden und Familie ein sinnvolles Geschenk bereiten? Dann sollten Sie jetzt die Johanniter-Weihnachtsaktion nutzen!

Weihnachtsaktion für Kurzentschlossene

Wer bis spätestens 24.12.2018 einen Erste-Hilfe-Kurs mit dem Stichwort „Weihnachten“ bucht, erhält 10 Euro Ermäßigung. Das Angebot gilt für alle Este-Hilfe-Kurse in Wien. Die Auswahl reicht vom 16-stündigen Erste-Hilfe-Basiskurs bis zum 8-stündigen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein, es gilt für Erste Hilfe am Kind ebenso wie für Erste Hilfe am Hund. Auch die 4- und 8-stündigen Auffrischungskurse können im Rahmen der Aktion gebucht werden.

Die Kursangebote finden Sie unter: www.johanniter.at/kurse

Bei Buchung bitte das Codewort. „Weihnachten“ angeben!

