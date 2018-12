ATV Österreich Trend: Jahreszeugnis für die Regierung fällt im Gegensatz zur Opposition deutlich positiv aus

Bundespräsident und Bundeskanzler präsentieren sich als Vorzugschüler. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bundesregierung nach ihrem ersten Jahr fest im Sattel sitzt.

Wien (OTS) - Das Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies hat erneut den „ATV Österreich Trend“, eine Meinungsumfrage unter 800 wahlberechtigten Österreichern, durchgeführt.



Die Arbeit der Bundesregierung wird – insbesondere von ÖVP- und FPÖ-Wählern – positiv beurteilt: 12% der Österreicher/innen sind „sehr zufrieden“, weitere 35% sind „eher zufrieden“, während 28% „weniger“ und 20% „gar nicht zufrieden“ sind. „Im Vergleich zum Februar 2018 hat sich kaum etwas verändert, die Stimmungslage ist seht stabil, trotz max. 12h-Arbeitstag und Rauchervolksbegehren“, meint Meinungsforscher Peter Hajek.

Die Opposition dagegen ist schwer ramponiert: 4% der Österreicher/innen sind „sehr zufrieden“, weitere 27% sind „eher zufrieden“, während 37% „weniger“ und 24% „gar nicht zufrieden“ sind. Besonders tragisch für die SPÖ: Die eigenen Wähler/innen sehen das sehr ähnlich (zufrieden 3% und 38%/ unzufrieden 46% und 9%). Dazu Peter Hajek: „Man muss es sagen wie es ist: Das Jahr 2018 war ein Desaster für die SP-Bundespartei. Das Horrorjahr 2017 wurde fast noch einmal getoppt.“

Das Zeugnis für die Regierungsmitglieder als auch für die Parteichefs/innen fällt erwartbar aus: In lichten Höhen befinden sich Bundeskanzler Kurz (61% gute Arbeit/ 31% schlechte Arbeit) und Bundespräsident van der Bellen (53%/37%). Am unteren Ende des Feldes befinden sich Innenminister Kickl (27%/50%) und Parteigründer Peter Pilz (26%/57%). Ein deutlich negatives Saldo weist auch Sozialministerin Hartinger-Klein (20%/39%) auf.

In der Sonntagsfrage ist alles beim Alten. Die ÖVP liegt klar auf Platz 1 (35%), die SPÖ (26%) konnte die FPÖ (22%) etwas distanzieren, die Differenz ist allerdings nicht signifikant. NEOS liegen stabil bei 9%, Grüne bei 5% und die Liste Pilz bei 3%. Auch in der fiktiven Kanzlerwahl (Ergebnisse nicht hochgerechnet) gibt es keine Neuigkeiten: Kurz mit 38% an erster Stelle, es folgen Pamela Rendi-Wagner mit 17%, Heinz-Christian Strache mit 13%, Beate Meinl-Reisinger mit 5% und Peter Pilz mit 3%.

Der "ATV Österreich Trend" ist eine regelmäßige Meinungsumfrage von ATV, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies. Bei der aktuellen Umfrage wurden 800 wahlberechtigte Österreicher(innen) ab 16 Jahren zu politischen Themen befragt. Die Umfrage wurde zwischen dem 3. und 11. Dezember 2018 durchgeführt, die maximale Schwankungsbreite der Ergebnisse liegt bei +/- 3,5 %. Der „ATV Österreich Trend“ wird seit Jänner 2009 regelmäßig erstellt und dient dazu, aktuelle Meinungen und Trends ablesen zu können.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Hajek: ph @ peterhajek.com

Victoria Abulesz: Victoria.Abulesz @ prosiebensat1puls4.com